Интернет-мошенники тоже готовятся к «чёрной пятнице»

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В России в самом разгаре «Чёрная пятница» - период самых крупных скидок и распродаж.

Несмотря на то, что в ее названии указан лишь один день недели, акция продлится все три. Списанная с Америки, где она давным-давно открывает сезон рождественских распродаж после Дня благодарения, в России акция проходит с 2013 года. Причем, как отмечает ТАСС, если в США «чёрная пятница» проходила в рознице и только потом к ней присоединилась онлайн-торговля, то у нас она сразу стартовала в интернете. В этом году, по оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в распродаже по всей стране могут принять участие больше 5 тысяч компаний, как онлайн-торговли, так и крупных ритейлеров. А россияне могут потратить до 52 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей придется на покупки в интернете, рассказал агентству ТАСС президент АКИТ Артем Соколов.

С одной стороны, в «чёрную пятницу» можно совершить предельно выгодную покупку: скидки по некоторым товарным позициям могут достигать 90%. С другой стороны, велик риск нарваться на обман, а то и на крупное мошенничество. В этом году впервые онлайн-магазины проверят с помощью специальных роботов на предмет того, чтобы компании-участники акции не завышали цены перед распродажей, чтобы потом сделать искусственные скидки. Причем, у недобросовестных продавцов начнут снимать товары с распродажи, - отмечают «Известия».

Едва ли не тщательнее самих продавцов к «чёрной пятнице» готовятся интернет-мошенники, и также заблаговременно. Стало, в частности, известно о создании порядка 400 сайтов-клонов китайской торговой интернет-площадки AliExpress. Кроме того, незадолго до «чёрной пятницы» были скопированы многие другие популярные ресурсы в сферы интернет-торговли, в том числе и российские, - отмечает РБК. Посетители таких сайтов-клонов рискуют не только не получить оплаченный товар, но и лишиться всех средств на банковской карте.

На товары, купленные в рамках «чёрной пятницы», распространяются все установленные законом правила торговли, - напоминает Роспотребнадзор. В частности, купленные по акции товары надлежащего качества, но по какой-то причине не подошедшие, можно обменять или вернуть в обычном порядке, в течение 14 дней, не считая дня покупки. Исключения составляют нижнее белье, косметика, предметы личной гигиены, бытовая химия, мебель, ювелирные украшения. Некачественный товар точно так же можно обменять, вернуть, потребовать устранить недостатки или вернуть часть уплаченной стоимости.

И, пожалуй, самое главное, что следует сделать, прежде чем совершать покупку в рамках «чёрной пятницы»: попробовать честно ответить себе на вопрос, а оно мне точно надо?

Всеволод Нерознак