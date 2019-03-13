Инспекторам ДПС будет сложно штрафовать беспилотники на трассе

Первые машины-беспилотники появятся на улицах Москвы и Татарстана в конце апреля – начале мая.

Сообщивший об этом замглавы Минпромторга Александр Морозов уточнил, что на дороги выедут всего около 150 беспилотных автомобилей. Между тем, уже есть ряд районов, где давно организовано и работает движение беспилотного транспорта, например, Сколково, - отметил в эфиреВместе с тем, он обратил внимание на проблемы, связанные с эксплуатацией беспилотного транспорта.

«По Сколково беспилотные автомобили уже давно ездят. Жители Иннополиса, тоже, наверное, очень удивятся, сидя в беспилотном авто, которое везет их на работу, например, что это произойдет только в апреле. На самом деле, это происходит прямо сейчас. Конечно, я бы не был большим оптимистом в этой истории, так как не решена самая главная проблема, кто будет нести ответственность в случае возникновения ДТП. Алгоритм наказать нельзя», - сказал автоэксперт.

Проблемы последствий реализации той или иной инициативы в сфере дорожного движения остаются нерешенными во множестве случаев, даже если ответственные лица заверяли в невозможности самого их возникновения. Вот, к примеру, дискутируемая новация о снижении нештрафуемого порога превышения скорости движения с нынешних 20 км/ч до 10. Как заявил накануне начальник ГИБДД России Михаил Черников, условия для этого могут сложиться в 2020-2021 годах. Для принятия решения необходимо проинспектировать все дороги, а на некоторых из них максимально разрешенную скорость можно и увеличить, - заявил глава ГИБДД.

И что же? Инспекция, как и любая другая кампанейщина, пройдет и завершится. Хорошо, если по ее итогам действительно будет увеличена скорость на тех участках дорожной сети, которые позволяют это сделать. Но исчезнет ли практика выставления временных ограничительных знаков с нарядом ДПС в кустах? Анекдот – ровесник первых «спидганов»: инспектор Сидоров обращается к командиру батальона ДПС: «Товарищ командир, ребенка в школу собирал, поиздержался. А скоро юбилей». – «Понял, Сидоров, понял! Бери спидган, знак «40», иди на трассу. И проставиться не забудь!» Кто поклянется, что с окончанием инспекции дорожной сети и снижением нештрафуемого порога превышения скорости этот бородатый анекдот потеряет, наконец, актуальность? Поклянется офицерской честью, погонами и должностью?

Всеволод Нерознак



