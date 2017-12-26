Иншаков раскритиковал отказ Совфеда запрещать притравку собак

Глава Российской кинологической федерации заявил НСН считает, что необходимо более гуманное законодательство в вопросе обучения охотничьих собак.

Законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак на живых животных, а также о регуляции работы притравочных станций был сегодня отклонен Советом Федерации. Как сообщает «Интерфакс», сенаторы предложили создать согласительную комиссию для доработки документа.

Глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН, сообщил, что необходимости в притравке охотничьих собак нет.

«Я сам не охотник. Одно дело, если человек живет в глуши, где-то там далеко. У него нет других способов прокормить себя и свою собачку. А то, что происходит в городе, я считаю, не совсем правильно. Жестокость присутствует. Плохое отношение к собачкам присутствует. Хотим мы этого или нет, но это так. Депутатам надо спуститься на землю, посмотреть в глаза этим животным – и потом принимать решения», - сказал он в эфире НСН.

Отметим, что законопроект был нацелен на изменение существующей системы по подготовке, тренировке (дрессировке) собак и птиц для дальнейшего их использования в охоте на более гуманную систему, исключающую жестокое обращение с животными. В частности, предполагалось, что притравка может осуществляться только через ограждение: стекло или сетку.