Иностранцы в России. В СПЧ раскритиковали правовое регулирование вопроса

ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Евгений Бобров объяснил НСН, почему возложение ответственности на принимающую иностранцев сторону не решит проблему нарушения закона.

Ввести ответственность граждан и юридических лиц, приглашающих в Россию иностранцев, за соблюдение сроков и заявленных целей визита, предлагают в правительстве РФ. Соответствующие документы законопроектов внесены кабмином на рассмотрение в Госдуму, сообщается на официальном сайте правительства.

Зампредседателя Совета по правам человека при президенте, глава комиссии по миграционной политике Евгений Бобров в эфире НСН не поддержал эту инициативу. Он пояснил, почему эти меры не позволят полноценно решить проблему нарушения правил пребывания в стране иностранными гражданами.

«Такая мера не способна решить эту проблему. Здесь нужна полная регламентация этой цепочки, чтобы она полностью работала. А не так, что мы создаём в каком-то звене напряжение, чтобы якобы ответственность была выше. Если эти обязанности возложить на принимающую сторону, иностранцы будут сами по себе приезжать — заполнять графу “цель визита” — рабочая, туристическая или другая, и какое-то время всё равно здесь пребывать. Здесь надо смотреть, какой именно будет ответственность у принимающих лиц. Всё это полномочия МВД, и они должны следить за этим», — напомнил Бобров.

Он отметил, что случаев, когда цель и сроки пребывания иностранного гражданина в России могут меняться, очень много. И все они нуждаются в строгой регламентации.

«Нужно более детальное правовое регулирование. Если, например, иностранец приехал как турист, а потом решил тут пожить, взял патент на работу, он не может так сделать — ему нужно выехать и въехать. Если есть уважительные обстоятельства, то можно здесь менять цель визита. И таких незначительных изменений много. Если всё это надлежащим образом регламентировать, тогда будет удобней иностранцам. Политика должна быть более гибкая. Но если только возлагать ответственность на приглашающую сторону, это незначительно изменит ситуацию в лучшую сторону», — подытожил собеседник НСН.

Добавим, что в справке к документам законопроектов приводятся данные МВД о статистике нарушений в этой области. За предыдущий год ведомство выявило 136 тысяч несоответствий: либо заявленной цели визита фактической, либо несоблюдения сроков пребывания в стране иностранными гостями.