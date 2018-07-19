Идею увольнять за утрату доверия назвали сигнальным вбросом для профсоюзов

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Эксперты рассказали в эфире НСН, почему бизнес попросил о поправках к ТК РФ именно сейчас, и как в дальнейшем трансформируется пенсионная реформа.

В Трудовой кодекс РФ могут внести статью «утрата доверия», как основание для увольнения сотрудника. Такую возможность рассматривает Минтруд по просьбе бизнес-сообщества, рассказал «Известиям» глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак. На сегодняшний день такая норма применяется только по отношению к госслужащим, теперь же ведомство рассмотрит возможность распространения статьи и на работников коммерческих структур. Идею уже назвали бредом в Федерации независимых профсоюзов России, об этом заявил глава организации (ФНПР) Михаил Шмаков, отмечает «Коммерсант».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН назвал информацию вбросом, который следует расценивать как сигнал профсоюзам, чтобы они не слишком активно выступали против пенсионной реформы.

«Здесь есть два компонента. Первый, технологический. Я думаю, что этот вброс был сделан, чтобы дать некий сигнал. Сигнал федерации независимых профсоюзов, конфедерации труда России о том, что, если вы будете слишком сильно выступать против повышения пенсионного возраста, то мы нанесём ещё более чувствительные изъятия. И поэтому вам надо быть более сдержанными», — заявил Шеин.

Поскольку статья «утрата доверия» является фактически увольнением без объяснения причин, этот сигнал также можно рассматривать, как стремление окончательно разрушить социальное законодательство, добавил депутат. И стоят за ним, по мнению собеседника, неолиберальные идеологи.

«Утрата доверия — это без объяснения причин. И надо понимать, что за этим вбросом скрывается чёткое намерение демонтировать все остатки социального законодательства, в том числе и нашего очень несовершенного трудового права, которое делает работников очень зависимыми. Правительство ещё ранее несколько раз давало такие сигналы о необходимости упрощения процедуры увольнения работника. Даже не столько правительство, сколько идеологи этих неолиберальных реформ, которые находятся в правительственном подряде. В частности, господин Владимир Назаров, разработчик закона о повышении пенсионного возраста, предлагал в том году провести либеральную реформу, как в Грузии. А в Грузии при Саакашвили в трудовом кодексе было сказано, что работодатель вправе уволить работника без объяснения мотива и причины. Понятно, что им надо это сделать и в России», — заключил Шеин.

По его словам, сторонники таких взглядов утверждают, что, только идя на поводу у бизнеса, устраняя все мешающие ему преграды, можно обеспечить рост экономики и инвестиций.

Добавим, что 19 июля Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. Депутаты продлили срок для дальнейшего обсуждения законопроекта до двух месяцев вместо 30 дней, чтобы устранить существующие недоработки. Как отметил в беседе с, парламентарии уже внесли в проект закона ряд смягчающих поправок, и есть все основания утверждать, что он претерпит позитивные изменения ко второму, основному чтению. Также эксперт пояснил цель пенсионной реформы, которая зачастую, по его словам, трактуется ошибочно.

«Следует отметить, что реформа уже несколько смягчилась, и, скорее всего, какие-то смягчения будут ко второму чтению, которое, как известно, является важнейшим. Смысл пенсионной реформы заключается не в повышении пенсионного возраста. Идея в том, чтобы увеличить пенсии. У нас только по официальным данным 22% населения работает после пенсии. А до 65 лет работает более 50% пенсионеров. И трудятся они не от того, что им очень хочется, а от того, что у них низкая пенсия и им её не хватает на существование», — заметил Абзалов.

Главными изменениями, которые должны прояснить чиновники ко второму чтению документа, станут, по словам эксперта, вопросы переподготовки кадров в предпенсионном возрасте, а также сохранения рабочих мест для пожилых людей. Если сейчас остановить ход реформы, проблемы с пенсиями не только останутся в изначальном виде, но и усугубятся в будущем, подчеркнул Абзалов.

«Если реформа будет реализована именно в этом ключе, а власть пытается это сделать, то сами идеи, которые в неё заложены, достаточно правильные. Если сейчас в системе ничего не менять, люди просто окажутся с меньшими пенсиями. И с этим уже сделать будет ничего не возможно. Даже если мы все газовые доходы будем скидывать в пенсионный фонд, вообще ничего не отсекая, или уберём зарплаты всех чиновников дружно, у нас всё равно будет дефицит. Если мы сейчас не изменим систему, то люди будут выходить на пенсию рано, но при этом будут фактически работать. У нас будет трудовое рабство, но мы будем делать вид, что у нас есть пенсионная система», — резюмировал эксперт.

Напомним, пенсионная реформа в России предполагает увеличение возраста для выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин соответственно. Переход на новую систему будет осуществляться постепенно, начиная с 2019 года. Дополнительной нагрузкой реформы станет задача, отражённая в президентском указе о развитии страны — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян.