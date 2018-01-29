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Общество

Больше половины россиян поддержали идею о независимом интернете

29 Января 2018 в 12:40
Больше половины россиян поддержали идею о независимом интернете

Идею России создать независимый сегмент интернета в рамках границ стран-членов БРИКС поддержали 58 процентов россиян. Против, как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, высказались 29 процентов респондентов.

Так же, по данным опроса ВЦИОМ, 52 процента жителей РФ считают полезным развитие интернета как мирового пространства. Еще 23 процента респондентов хотели бы иметь локальный интернет в пределах своей страны.

В опросе ВЦИОМ приняли участие порядка 2 тыс. респондентов.

В ноябре прошлого года председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщил, что Совет безопасности РФ рекомендовал создать обособленный интернет для стран БРИКС, сообщает ТАСС.

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