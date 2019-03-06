Губернатор молчит. Когда ждать оценки слов чиновницы о питании в школах

ФОТО: Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин // Википедия

Бывший руководитель департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике заявил НСН, что глава Владимирской области будет сохранять молчание до последнего.

Сборник знаменитых высказываний российских чиновников о жизни россиян пополнила цитата от директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой. Обеспечивать детей продуктами питания в школе — дело родителей, так в эфире «Томикс ТВ» она объяснила, почему в конце 2018 года бесплатные завтраки для всех учеников младших классов были отменены. При этом чиновница сослалась на 37 статью ФЗ «Об образовании».

«В соответствии с «Законом об образовании», организация питания детей — ответственность родителя. Что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания… Это обязанность по закону 273-му образовательной организации. А вот обеспечить само питание: приобретение, подвоз, приготовление продуктов — вопрос родителей. Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», — заявила Беляева.

На столь ответственной должности оказался попросту некомпетентный человек, заявил в эфире НСН бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин.

«Единственный способ оценить эти слова — это некомпетентность человека. Потому что любому человеку понятно, что родители никогда в истории существования школы не приезжали, не привозили продукты и не готовили завтраки, обеды в образовательных учреждениях. Этим занимались всегда профессиональные службы. Так что, это, конечно, полное безумие. Высказывание этой барышни говорит о том, что она не совсем компетентна в той области, в которой считается специалистом», — заявил Колядин.

Интересно, что острой реакции на слова чиновницы не последовало из уст губернатора Владимирской области. Это политолог объяснил ожиданием того, какой оборот примет дело. Вмешается глава региона лишь тогда, когда поймёт — дальнейшее молчание погубит уже его.

«Что касается губернатора, он ждёт. Он смотрит, затихнет ли эта история сама или станет серьёзным поводом вмешаться. Эта история заставляет губернатора оценивать свою команду. Он будет ждать до последнего и в момент, когда поймёт, что дальнейшее его молчание будет наносить ему ущерб, выскажется», — заметил Колядин.

К моменту написания материала стало известно, что губернатор потребовал объяснения от чиновницы. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова. По её словам, Владимир Сипягин дал Беляевой время до конца дня, по итогам её объяснения он представит свою официальную позицию.

Ольга Беляева уже назвала свои слова «оговоркой». Теперь, по её словам, организовывать процесс питания должны школы, однако «вопрос стоит лишь в оплате питания». Чиновница отметила, что такой обязанности для региона федеральный закон не устанавливает.