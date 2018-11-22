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Общество

Грудинин рассказал, как избавить Россию от борщевика

22 Ноября 2018 в 10:13
Грудинин рассказал, как избавить Россию от борщевика

Директор Совхоза имени Ленина в эфире НСН рассказал, как можно избавиться от растения, которое немцы сравнили со стихийным бедствием.

Немецкие СМИ сравнили борщевик, который распространяется по России, со стихийным бедствием. Если раньше он распространялся только по территории Кавказа, то теперь он всё больше и больше проникает в среднюю полосу страны. На данный момент он занимает площадь свыше 1 миллиона гектаров, сообщает Suddeutche Zeitung.

Названы самые эффективные способы борьбы с борщевиком
В свою очередь, директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в эфире НСН опроверг такую площадь распространения растения на такой территории (слушайте аудио).

«У нас наши не могут посчитать количество гектаров. Откуда немцы посчитали? Слухи о миллионе гектаров под борщевиком – это преувеличенный слух. То, что борщевик захватывает неиспользуемые территории – это факт. Раньше он считался культурой, которая используется в животноводстве, а потом он вышел из-под контроля. Знаете, какой метод борьбы с ним? Нужно сделать все территории культурными, то есть пахать и сеять», - убеждён Грудинин.

Напомним, в начале ноября Россельхознадзор впервые выписал штраф компании за сорняки на земельном участке. Среди представителей флоры был в том числе и борщевик. Об этом рассказали в пресс-службе модуля. Штраф составил 400 тысяч рублей.

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