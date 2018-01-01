Гребенкина: В новом году берегите здоровье и занимайтесь спортом

Фигуристка в эфире НСН поздравила россиян с Новым годом.

Фигуристка Анастасия Гребенкина в эфире НСН пожелала россиянам побольше заниматься спортом в новом году.



«Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Нас впереди ждут замечательные зимние каникулы. Берегите свое здоровье, будьте счастливы. И, конечно, не могу вам не пожелать заниматься спортом. Занимайтесь фигурным катанием, приходите на лед и будьте здоровы!», - сказала Гребенкина.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН пожелала россиянам, чтобы желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбылись.