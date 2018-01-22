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Общество

Гражданский брак могут приравнять к официальному

22 Января 2018 в 12:06
Гражданский брак могут приравнять к официальному

В России хотят приравнять официальный и гражданский браки. В законопроекте, представленном на рассмотрении Госдумы, вводится понятия «фактические брачные отношения», пишет Газета.ру.

Если они длятся 5 лет, то по своим правам и обязанностям так называемый гражданский брак сопоставляется зарегистрированному в ЗАГСе, сообщает Ura.ru.

Известный общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН заявила, что ей непонятен механизм реализации закона.

Автор законопроекта сенатор Антон Беляков считает, что институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты. В качестве первого шага на пути легитимации таких отношений сенатор предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, "законный режим имущества супругов".

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