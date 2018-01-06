Государство в 2018 году ужесточит борьбу с суррогатным алкоголем

РИА Новости

Эксперт в эфире НСН рассказал, что вся суррогатная продукция, продаваемая из-под прилавка, производится в совершенно антисанитарных условиях.

Государство в 2018 году продолжить ужесточать борьбу с нелегальной суррогатной продукцией, бороться с производителями и продавцами контрафакта. Об этом в эфире НСН рассказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По словам эксперта, производство всей нелегальной продукции еще в 2016 году ушло в кустарные условия. То есть любая суррогатная продукция, которая продается на нелегальном рынке, производится в абсолютно в антисанитарных условиях.

«Линии розлива могут размещаться в здании бывших складов, ангаров, коровников колхозных. С ними борются. За последние два года ликвидировано несколько сот таких производств. Но, поскольку есть спрос, а 20 млн потребителей крепкого – это нищие и очень бедные, поэтому нелегальный бизнес так или иначе отвечает на запрос населения. Не сам по себе он производит эту продукцию, а есть спрос – огромный спрос на дешевую нелегальную продукцию, которая стоит в 2-4 раза дешевле легальной продукции. Государство будет продолжать борьбу не с причинами, а с производством и продажей», - рассказал собеседник агентства.

По мнению Вадима Дробиза, проводимая государством антиалкогольная кампания уже изжила себя. Ограничения и запреты, которые вводились, в реалии не сработали. И со следующего года «в той или иной степени» наступит период либерализации, по крайней мере, для розничного алкогольного бизнеса.

«Но общество не должно давать себя обмануть тем, что эти ужесточения могли к чему-то положительному привести. Ну, не может это привести к положительному эффекту, потому что нормальному потребителю абсолютно все равно – пять магазинов продают алкоголь рядом с его домом или два. От этого он не уменьшит и не увеличит потребление. Не вырастет количество праздников, поводов и так далее. Другое дело, что это неудобно или удобно потребителю – прийти и купить или не купить», - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что легальный алкогольный бизнес чувствует себя вполне уверенно. Виноградари и виноделы ждут от государства принятия закона «О винограде и вине», который поможет нарастить и производство, прежде всего, собственной винодельческой продукции, и объемы выращивания винограда.

«Мы сегодня абсолютно импортозависимы. Процесс импортозамещения не прошел в России в отношении винодельческой продукции. У нас импорт восстановил свои позиции в 2017 году до тех показателей, которые были перед эмбарго. В 2015-16 году был всплеск российского производства, но потом импорт снова взял свое. То есть потребители среднего класса вернулись к импортному алкоголю», - сказал Дробиз.

Сегодня из дальнего зарубежья приходит огромное количество очень дешевых ординарных вин. Они продаются в пределах 220 рублей и эту продукцию вполне можно было бы заменить российским вином, считает эксперт.

«Но пока у нас своего винограда недостаточно. Поэтому российское вино производят и из своего винограда, и из импортных виноматериалов, которые делаются на западе из выращенного винограда. Виноматериал везут сюда в жидком виде и уже здесь доводят до кондиции и продают как российское вино. В этой ситуации нам однозначно выгоднее, патриотичнее и лучше завозить виноматериал и производить на месте российское вино, пока у нас не хватает собственного винограда. Поэтому мысли о квотировании со стороны производителей совершенно разумны и нормальны. В каком виде оно будет – на полках магазинов или постепенное поэтапное сокращение импорта дешевого вина, - не важно, но однозначно какие-то преференции быть должны. Импортное вино имеет колоссальные преференции у себя на родине при производстве. У нас – это копейки, которые в десятки раз меньше, относительно вложений в виноград и в вино, чем на Западе», - заключил эксперт.

Напомним, идея ввести обязательное присутствие российского вина на полках магазинов принадлежит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Этот вопрос он поручил проработать Минсельхозу. В декабре министерство решило повременить с обязательной 30% квотой для отечественного вина на полках магазинов. В ведомстве пояснили, что Россия пока не готова обеспечить потребителя таким объемом качественного отечественного вина.