Госдуме предложили переписать закон ради сохранения игорной зоны «Азов-Сити»

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Эксперт по игорному бизнесу рассказал НСН, почему снос «Азов-Сити» невыгоден региону.

Ликвидировать игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае распорядился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, к ликвидации первой в России игорной зоны, расположенной на Азовском побережье, приступят с 31 декабря 2018 года.

Согласно действующему законодательству, решение принято верно, но не имеет экономической целесообразности, заявил в эфире НСН эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин. Сочинская игорная зона и «Азов-Сити», по его словам, не мешают друг другу и стабильно пополняют бюджет региона.

«В законодательстве написано, что в субъекте федерации может быть только одна игорная зона. Поэтому с точки зрения законодательства, всё сделано правильно. Другое дело, что с точки зрения экономики и вообще хозяйственной деятельности это бесхозяйственно закрывать действующее игорное заведение, которое приносит доход бюджету региона. Тем более, что сочинская зона и “Азов-Сити” никоим образом друг дугу не мешают. Они находятся далеко друг от друга, и тот, кто едет в одну, тот не едет в другую. Никакого противоречия в существовании этих игорных зон нет», — заявил Слободкин.

По его словам, законодателям ничего не стоит изменить один пункт в документе, легитимизовав работу предприятия, которое стабильно приносит доход бюджету региона.

«Это законодательство столько раз менялось с 2006 года, что можно было внести туда всего одну строчку: “Разрешить в Краснодарском крае две игорные зоны”. В порядке исключения. Какой смысл закрывать действующее предприятие, куда вложены, кстати, государственные деньги из бюджета Краснодарского края. Которые окупились или не окупились, ещё большой вопрос. И вопрос: куда будет вести эта дорога, куда денутся все эти коммуникации, что там будет в этом медвежьем углу? Ну, внесите изменения в закон, сколько раз вносили. Что, трудно напрячься Госдуме и две строчки внести? Поэтому я считаю, что это решение в таком стиле абсолютно неправильное и экономически не обоснованное», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что «Азов-Сити» был открыт в 2009 году. Позже была возведена другая игорная зона в Красной Поляне, где после сочинской Олимпиады развилась туристическая и развлекательная инфраструктура. Добавим, что в защиту «Азов-Сити» выступали местные депутаты: по их словам, предприятие является одним из ключевых налогоплательщиков района. За годы работы оно принесло 1,75 миллиарда рублей налогов только на игорный бизнес, а общие отчисления превысили два миллиарда рублей.