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Общество

Госдума: ЧВК сможет организовать любой гражданин России

17 Января 2018 в 17:42
Госдума: ЧВК сможет организовать любой гражданин России

Депутат Госдумы в эфире НСН рассказали о подготовке законопроекта, который легализует ЧВК.

В России могут легализовать  частные военные компании. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Документ затронет вопрос социальных гарантий для работников ЧВК, а также круг конфликтов, в которых они смогут принять участие. Инициативу уже поддержал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, в России вопрос ЧВК недооценён. Депутат также заявил о готовности включиться в эту работу, сообщает RT.

Первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, который разрабатывает законопроект, в эфире НСН рассказал, в каких случаях государство может прибегать к помощи ЧВК.

«У нас пока их нет, хотя актуальность в них назрела и они должны быть. Применяться они, на мой взгляд, должны в двух случаях. Например, есть военные конфликты, в которых есть российские интересы (в них должны участвовать не юнцы-новобранцы, а профессионалы), как конфликт в Сирии. Кроме того, российские компании ведут строительство различных объектов, в том числе в горячих точках», - отметил депутат.

Эксперт посоветовал отрегулировать российские ЧВК по примеру США и Англии
По словам Михаила Емельянова, определять конфликты, в которых примут участие ЧВК, будет министерство обороны.

«В них должны работать военные профессионалы, которые отслужили определённый срок в армии и хотят перейти в частную военную компанию, чтобы использовать свои навыки и для себя, и для людей. Призывать никого нельзя, это добровольное дело. Я считаю, что наше министерство обороны должно регулировать вопрос возможности участия ЧВК в операциях в той или иной стране. Во главу угла должны быть поставлены национальные интересы России», - подчеркнул в эфире НСН народный избранник.

Как уточнил Михаил Емельянов, чтобы зарегистрировать подобную компанию, нужно будет пройти процедуру лицензирования.

«Мы намерены прописать определённые социальные гарантии и для работающих в этих военных компаниях. Они должны быть иного порядка, чем для военнослужащих: всё-таки это работа на частную компанию, а не на государство. Теоретически любой гражданин может организовывать частные военные компании. Но мы хотим предусмотреть процедуру лицензирования, чтобы эти компании отвечали определённым критериям, в том числе профессионализму», - заключил Емельянов.

Ранее член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец в эфире НСН инициативу одобрил. Он призвал законодателей при подготовке соответствующего документа обратить внимание на регулирование данного вопроса в США и Англии. В то же время Баранец подчеркнул, что, по его информации, в РФ есть две подобных компании. В то же время в Госдуме существование ЧВК в РФ опровергли.

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