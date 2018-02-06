Горячие напитки назвали прямой дорогой к раку пищевода

Онколог рассказал НСН, почему горячие чай или кофе повышают риск злокачественной опухоли пищевода.

Горячий чай повышает вероятность заболевания раком пищевода. К такому выводу пришли китайские ученые. Их работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine. Фактор риска увеличивается в 5 раз, если любитель горячего чая также злоупотребляет алкоголем и в 2 раза – у заядлых курильщиков. Однако даже без табака и спиртного риск рака всё равно остается повышенным. Опасность представляет жидкость, нагретая до температуры не ниже 65 градусов Цельсия. Китайские исследователи объясняют это тем, что в ходе прохождения горячего чая через пищевод на нём появляются термальные повреждениями.

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил в эфире НСН, что аналогичные выводы сделали ранее и российские учёные. Причём опасность для здоровья представляет не только чай, но и любая употребляемая горячая жидкость.

«Такие же исследования проводились в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, а также в Якутии. Это те страны и российский регион, где употребляют либо горячий чай, либо горячий олений жир. Выяснилось, что там риски появления рака пищевода намного выше. Нет разницы – чай или кофе. Любой горячий продукт несёт в себе фактор риска. Возникает хроническое воспаление пищевода, а это - прямая дорога к возникновению рака», - пояснил онколог НСН.

Вместе с тем, авторы исследования отмечают, что опасаться следует очень горячих напитков, критическая отметка – 65 градусов Цельсия. Большинство любителей предпочитают чай, нагретый до меньшей температуры. В этом случае вероятность повреждения пищевода невелика. Большую опасность с точки зрения онкологии представляет алкоголь. Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, согласно которому употреблением спиртных напитков повышает риск возникновения семи видов рака: кишечника, гортани, пищевода, молочной железы, печени, ротовой полости и горла.