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Общество

Гордон призвала министра просвещения прояснить ситуацию со школой «Горки»

8 Ноября 2018 в 16:18
Гордон призвала министра просвещения прояснить ситуацию со школой «Горки»

Правозащитница заявила НСН, что основной задачей защитников школы сейчас является огласка ситуации вокруг учебного заведения.

Подмосковная школа «Горки» была закрыта якобы на ремонт в конце октября. Родителям учеников предложили перевести детей в другие учебные заведения. Несмотря на заверения министра просвещения Ольги Васильевой, что школа продолжит работу после ремонта, родители уверены, что неизвестные пытаются захватить земли, на которых расположено учебное заведение.

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Правозащитница, юрист Екатерина Гордон в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Скандал вокруг школы «Горки»: Ремонт или уничтожение?» рассказала, чего добиваются родители учеников и защитники учебного заведения. Она призвала к ответу лиц, ответственных за закрытие школы.

«Есть и среди родителей юристы. Есть понятные вещи, о которых они просят. Мы на данном этапе пытаемся придать ситуации гласность. Если нужны будут дальнейшие юридические действия, мы их предпримем. На данном этапе мы хотим обратиться и к министру просвещения, и к главе Подмосковья Воробьёву за объяснениями», — заявила Гордон.

Ранее правозащитница рассказала НСН, как детей выживали из школы. При этом она подчеркнула, что не видит в деле политического подтекста. Полная версия пресс-конференции доступна по ссылке.

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