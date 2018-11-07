Гордон предложила себя на должность уполномоченного по правам женщин

Правозащитница предложила президенту Путину создать должность Уполномоченного по правам женщин.

Правозащитница и юрист Екатерина Гордон обратилась к Владимиру Путину с предложением учредить в России должность Уполномоченного при президенте РФ по правам женщин.

По ее словам, несмотря на то, что по международным нормам права женщин входят в число основных прав человека, в России они реализуются в недостаточной мере.

«Статистически именно женщины после разводов самостоятельно растят детей. Отсутствие правовых механизмов, обязывающих государственные органы предоставлять достоверную информацию об имущественном положении родителя для надлежащей защиты имущественных прав ребенка, часто оставляют их без какой бы то ни было финансовой поддержки со стороны отца», — пишет Гордон в письме к главе государства (есть в распоряжении НСН).

Правозащитница также обращает внимание на вопросы безопасности российских женщин, которые не защищены от домашнего насилия и до сих пор терпят побои и насилие, которые квалифицируются как бытовые скандалы.

«На рынке труда женщины терпят дискриминацию, как молодые фертильного возраста, так и женщины в возрасте, а также испытывают на себе те или иные проявления харассмента, являющимися уголовно-наказуемым деяниями в других странах», — отметила юрист.

В связи с этим Екатерина Гордон предлагает президенту России учредить должность уполномоченного при главе государства по правам женщин, с учетом примера Швеции и ряда европейских государств. По ее словам, необходимость такой должности обусловлена тем, что сейчас вопросы защиты женских прав остро стоят перед обществом и государством. На новую должность уполномоченного по правам женщин бывший кандидат в президенты страны предлагает свою кандидатуру.

«Я полагаю, что в России назрела потребность в создании института омбудсмена по внесудебной защите прав и свобод женщин, и готова взять на себя ответственность за работу в этом направлении, охранять, защищать и отстаивать на государственном уровне права, свободы и законные интересы женщин в России» – заявила Екатерина Гордон.

Ранее правозащитница Екатерина Гордон презентовала в пресс-центре НСН видеоклип-обращение к президенту Путину, в котором автор-исполнитель раскритиковала отношение к социальным проблемам в России и рассказала о проблемах с исполнением законов Конституции РФ. Гордон также назвала «спектаклем» состоявшиеся в марте 2018 года президентские выборы, сняв с них свою кандидатуру.