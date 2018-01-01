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Общество

Глуховский: Все будет хорошо, но готовиться надо к худшему

1 Января 2018 в 13:00
Глуховский: Все будет хорошо, но готовиться надо к худшему
Писатель в эфире НСН поздравил россиян с новым годом.

Писатель Дмитрий Глуховский в эфире НСН напомнил, что апокалиптические события его книги «Метро 2033» приближаются.

«Я вас поздравляю с 2018 годом. 2033 все ближе! Готовьтесь, запасайтесь тушенкой, спичками, солью, гречкой, елкой, гирляндами, шпротами, мандаринами. Всячески готовьтесь к тому, что 2033 уже недалеко. Все будет хорошо, но готовиться надо к худшему», - сказал Глуховский.

Напомним, «Метроо 2033» — постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского, описывающий жизнь людей в московском метро после ядерной войны на Земле.

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