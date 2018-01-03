Глобального подорожания российского алкоголя в 2018 году не предвидится

РИА Новости

Эксперт рассказал в эфире НСН, как изменятся цены на российскую алкогольную продукцию в новом году.

Ставка акцизов на алкогольную продукцию в 2018 году расти не будет, поэтому цена на алкоголь существенно не изменится. Такой прогноз дал в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Ставка акцизов у нас расти не будет, а до недавнего времени причиной повышения цен был именно рост ставки акциза. Тем не менее, инфляция набегает и влияет на формирование цены, плюс технологические вопросы совершенствования системы ЕГАИС будут иметь место. Все это даст подорожание винодельческой и прочей продукции в пределах 5-7%. Если мы говорим о российской продукции, то это подорожание вписывается в общую концепцию повышения цен», - сказал собеседник агентства.

Говоря о совершенствовании системы ЕГАИС эксперт отметил, что благодаря ей алкогольный рынок в России уже полгода «совершенно прозрачный, точный, максимально качественный и легальный».

«Без страха и упрека можно приходить в любой легальный магазин и покупать только качественную и легальную алкогольную продукцию», - подчеркнул Вадим Дробиз.

Что касается импортного винодельческого продукта, то здесь подорожание не исключено в связи с плохим урожаем винограда, отметил эксперт.

«Урожай винограда в Европе в 2017 году был ниже на 20-25% и западный бизнес, хотя у них в закромах лежит достаточное количества виноматериала и вина с прошлых лет, не преминет повысить цены на продукцию. Это произойдет уже в первом квартале. Примерно процентов на 15 подорожает импортная винодельческая продукция из стран Евросоюза. Никаких особых подорожаний пива и пивных напитков не ожидается», - заключил Вадим Дробиз.

Напомним, что первую строчку среди крупнейших винодельческих стран удерживает Италия, далее следуют Франция и Испания. На эту тройку приходится 47 % всего мирового производства. Нарастили свое производств и виноделы Нового Света – США, Аргентина и Чили. По данным Федеральной службы государственной статистики в России доля винной продукции на алкогольном рынке слишком мала — абсолютными лидерами на нем остаются водка и пиво.