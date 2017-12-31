Главный редактор «Чемпионата» поздравил россиян с Новым годом

Самвел Авакян пожелал успехов во всех сферах жизни в будущем году.

Главный редактор «Чемпионата» Самвел Авакян поздравил в эфире НСН российских граждан с наступающим Новым годом.



«Поздравляю радиослушателей с наступающим Новым годом. Желаю все сам самого лучшего года, самого успешного и в карьере, и в личной жизни, и во всех других ипостасях», - сказал Авакян.

Напомним, самыми главными событиями в российском спорте в уходящем году стали Кубок конфедераций и скандал вокруг участия российских спортсменов в Олимпийских играх в 2018 году. И если прошедший в июне-июле 2018 Кубок порадовал, доказав, что страна готова к проведению Чемпионата мира по футболу. То решение МОК об отстранении российской сборной от Олимпиады вызвало множество разочарований и споров. Однако в итоге российские власти разрешили атлетам ехать на соревнования под нейтральным флагом.