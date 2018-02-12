Глава НРК: Горнолыжный отдых школьников должно субсидировать государство

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Председатель Национального родительского комитета в эфире НСН назвала предложение проводить школьные каникулы на горнолыжных курортах издевательством над малоимущими семьями.

В правительстве РФ размышляют о введении гибкого графика зимних каникул в школах. Вице-премьер Александр Хлопонин в интервью «Российской газете» рассказал о возможном эксперименте по переносу зимних школьных каникул, чтобы дети из спортивных школ могли дольше кататься на горных лыжах. Хлопонин ссылается на международный опыт и исходит из необходимости популяризации горнолыжного спорта в стране. В основе идеи вице-премьера лежит и забота о развитии российских высокогорных курортов.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН рассказала об отсутствии возможности поездок на курорты у детей из многодетных и малоимущих семей.

«Вообще, идея поставить всех российских детей на горные лыжи — замечательная. Но с другой стороны, далеко не каждая семья, к сожалению, может позволить себе не только купить экипировку для горных лыж, но и вообще отправить ребенка на горнолыжный курорт, даже если это в пределах России. Тем более, такая возможность недоступна для многих многодетных семей или для семей с одним родителем, да и вообще для всех семей, которые оказались за чертой бедности. У нас 40% россиян, к сожалению, живут за чертой бедности. И для таких людей и семей, конечно предложение поехать на горнолыжный курорт звучит как издевательство», — возмутилась Волынец.

Ирина Волынец призвала не забывать об уже существующих законах, регламентирующих, в том числе каникулы.

«Вообще вопрос со школьными каникулами сейчас решается по закону, а у нас есть действующий Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), который предусматривает выбор родителями не только формы обучения (пятидневка, шестидневка), программы обучения, но и количество каникул. Так, например, уже большинство московских школ работают по новой системе, когда дети пять недель учатся, а шестую неделю отдыхают. Это нормальный режим, потому что дети не успевают очень быстро устать, и нет такого эффекта ожидания каникул, как манны небесной», — отметила Председатель Национального родительского комитета.

В целом Ирина Волынец поддержала инициативу, но с оговорками.

«Инициатива хорошая, потому как это забота о том, чтобы наши дети отдыхали не в своем родном регионе, а например, на Северном Кавказе, катались на горных лыжах. Но с другой стороны надо понимать, что если государство не субсидирует эти поездки, то для большинства российских семей, как я уже сказала, этот вид отдыха останется недоступным еще очень много лет. Вот если государство будет делать целевые выплаты, например детям из малоимущих, многодетных семей на конкретный вид отдыха и эти дети, например, будут отправляться группами, может даже, и без участия родителей, а организованные школами. В таком случае инициатива, я имею в виду не перенос каникул, а отдых детей на горнолыжных курортах, может быть реализуема, но только при поддержке государства, — отметила Волынец. — Я думаю, будет справедливо предположить, что если государство сейчас будет вкладывать деньги в развитие горнолыжных курортов Северного Кавказа, то тогда государство может вполне обеспечить отдых российских детей на этих курортах».

По мнению Ирины Волынец, подобными вопросами должно заниматься специальное ведомство.

Напомним, что еще в прошлом году председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН предложила создать в России Федеральное агентство по делам семьи и детей.