Глава Минтруда познакомил депутатов с механизмом повышения пенсий

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На 19 июля намечено рассмотрение Госдумой пенсионного законопроекта в первом чтении.

Проект изменений в пенсионное законодательство представлял сегодня министр труда и соцзащиты Максим Топилин профильному комитету Госдумы. По его словам, задача правительства - выйти на размер пенсии в 20 тысяч рублей к 2024 году. Повышение будет происходить на 1 тысячу рублей в месяц. Таким образом, среднегодовая прибавка к пенсии составит 12 тысяч рублей. «Это будет серьёзный прирост и серьёзное изменение в материальном положении пенсионеров», - похвалил правительственные планы министр.

Депутаты, правда, тут же указали главе Минтруда на целый ряд пробелов и противоречий в проекте реформы. Более того, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что правительственный законопроект предусматривает более жесткий вариант повышения пенсионного возраста, чем в большинстве других стран, уже прошедших этот путь. Там, по словам Нилова, повышение пенсионного возраста происходило более плавно, по два - шесть месяцев в год. Соответствующее замечание вошло и в заключение комитета. Кроме того, там отсутствие каких-либо смягчающих условий, например, права на более ранний выход на пенсию в обмен на меньший ее размер. Правительство, напомним, предлагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 с нынешних 60 и 55 соответственно. Впрочем, несмотря на критику, комитет по труду рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении. Оно намечено на 19 июля.

Положительный отзыв на проект пенсионной реформы дали 77 российских регионов. Вероятно, вернее будет сказать – администрации этих регионов. Поскольку по результатам опроса «Левада-центра», 89% респондентов отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию. Как заявил в эфире НСН гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, «главный вопрос в том, когда в дискуссию вокруг пенсионной реформы включится президент. Именно от него будет зависеть, какой окончательный вид примет пенсионная система, и какой будет пенсионный возраст российских мужчин и женщин, начиная уже с 1 января 2019 года».