Глас народа в рукаве — на всякий случай

Референдум по пенсионному возрасту может стать первым в России, проведённым после декабря 1993 года, когда была принята Конституция.

Впервые по ныне действующей Конституции Центризбирком дал зеленый свет подготовке всероссийского референдума о возрасте выхода на пенсию. Комиссия признала соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами. Они едва отличаются друг от друга, но все три предлагают выразить согласие или несогласие с тем, что установленный действующим законодательством возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен. Одобрены формулировки, предложенные инициативной группой кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова, Алтайской подгруппой инициативной группы от КПРФ и инициативной группы из Московской области от Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Теперь им необходимо будет создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 42 регионах и собрать не менее двух миллионов подписей в поддержку проведения референдума, причем не более пятидесяти тысяч в каждом из регионов. Та из трех групп, которая первой сумеет выполнить эту задачу и пройти регистрацию, получит возможность провести референдум.

Кто бы из этих трех инициативных групп ни получил право на организацию референдума, он станет на этой ниве первопроходцем и может столкнуться с трудностями, которые сейчас всесторонне оценить вряд ли возможно. Дело в том, что еще никогда референдум не проводился на основе ныне действующей Конституции РФ. Основной закон страны в его сегодняшней редакции был принят как раз после референдума 1993 года, с его знаменитым «да-да-нет-да». Состоявшийся весной референдум тогда так и не снял конфликт между президентом и Верховным Советом, который уже осенью того же года вылился в вооруженное противостояние в Москве. И уже в декабре того же года на всенародном голосовании была принята нынешняя Конституция.

Впрочем, вопрос даже не в том, кто и когда проведет референдум, а в интересах, которые преследуют участники дискуссии. Понятно, зачем это нужно парламентской оппозиции, в частности, коммунистам, зачем референдум гражданам, подавляющее большинство которых затрагивает предлагаемая пенсионная реформа. А вот зачем подобный плебисцит с очевидным исходом нужен инициаторам этой реформы, в том числе правительству страны? Не для того ли, чтобы сохранить лицо в ситуации, когда придется экстренно сворачивать инициативу значительного повышения пенсионного возраста, так «неожиданно» для ее авторов вызвавшую отторжение абсолютного большинства населения? По закону результаты референдума не являются юридически обязывающими. Но иметь в рукаве ссылку на «глас народа», видимо, сочтено, не лишним. На всякий случай.

Всеволод Нерознак