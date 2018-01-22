Герасименко: Списки взаимозаменяемых лекарств должны быть в каждой аптеке

В эфире НСН депутат Госдумы заявил, что такие списки особенно необходимы пенсионерам.





Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, выступая на пресс-конференции НСН на тему: «Цена таблетки: Как изменится рынок фармацевтики в 2018 году?».

«Минздрав должен сделать так, чтобы в аптеках были списки взаимозаменяемых препаратов вместе с ценами. Тогда это улучшит ситуацию. Сейчас население с низкими заработными платами, особенно пенсионеры, не в состоянии покупать дорогие препараты», - считает депутат.

«Аптеки уже не социальные учреждения. Это тортовые центры. Им важно продать и все. Они не будут предлагать более дешевые препараты», - отметил Герасименко.

Подробнее – в прямой трансляции пресс-конференции.



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