Геральдист: Судьбу герба города лучше доверить посетителям пивной

Художник-геральдист прокомментировал НСН не понравившийся жителям Ханты-Мансийского округа герб региона.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа переработают прототип нового герба региона, представленного в 2017 года и высмеянного жителями. В существующем прототипе многих удивило изображение на знамени голого человека в набедренной повязке и с дубиной в руках, которого прозвали «мужиком в трусах». В правительстве ХМАО рассказали, что за первый набросок художнику заплатили около 300 тысяч рублей. Сейчас к работе подключен специальный научный редакционный совет.

Художник-геральдист Николай Уколов в беседе с НСН рассказал, что если в исторических сводках, касающихся определенного региона, есть упоминание об изображенном образе, то геральдика приветствует подобное на гербе.

«В геральдике есть правило – чем древнее символ этого территориального органа, тем правильнее его размещение на гербе с точки зрения преемственности, выражения сути и так далее. Мужчина в набедренной повязке – образ, который часто использовался в гербах личных и территориальных, если это исторический герб. Но если это "новодел", если это молодые художники сейчас решили изобразить полуобнаженного человека с дубиной, на мой взгляд, это было бы неправильно. Я в большей степени прикладник, чем теоретик, хотя за 25 лет практической работы в этой области, я мог бы оценить. Но для того, чтобы профессионально судить в полной мере, нужно внимательнее посмотреть и проанализировать правомочность выбора», - пояснил он.

Художник упомянул о своем опыте утверждения герба одного подмосковного города посредством незамысловатого исследования.

«Не всегда на мнение жителей в полной мере можно опираться, если не проводилось массового опроса. У меня был случай в практике. Я разработал герб одного подмосковного города, геральдический совет уже утвердил, но тут встает одна дама и говорит, что она показала изображение этого герба около пивной, и граждане ей сказали, что это похоже на что-то нецензурное. И из-за того, что кто-то на уровне обыденного сознания высказал такую мысль, горсовет проголосовал против нового герба. И до сих пор в городе старинный советский герб с шестеренкой», - добавил он.

В 2013 году сообщалось, что жители Челябинска предлагали изменить герб области. Над помещенным в центре верблюдом, само присутствие которого на гербе также долгое время порождало массу споров, люди призывали разместить изображение метеорита, незадолго до того упавшего на территории области.