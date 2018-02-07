Геральдист раскритиковал новую символику Росгвардии

В эфире НСН Владислав Коваль назвал «маразмом» чересчур «эклектичные» знаки различия Росгвардии.



Глава Росгвардии Виктор Золотов утвердил нарукавные знаки различия для подразделений национальной гвардии. Каждый знак представлен в двух вариантах - для парадной и для полевой формы. Так, например, на нарукавном знаке для сотрудников центрального аппарата Росгвардии изображен «грифон золотистого цвета, держащий в лапах щит и меч». Для сотрудников Главного управления сил специального назначения нарукавный знак включает в себя «кулак, сжимающий горизонтально расположенный автомат» и «окрыленный меч».



В эфире НСН член Союза художников России, автор многочисленных гербов и флагов Владислав Коваль выразил мнение, что в нарукавных знаках Росгвардии напрасно смешали разные стили и символы.

«Непонятная получилась символика. Кулак держит автомат Калашникова и тут же сабли – все в одну кучу. Ну, нельзя все вместе смешивать: и автомат Калашникова, и мечи, и сабли. А то получается эклектика, смешение стилей – и шашки, и сабли. Неужели других символов не было? Нужно обращаться к опытным людям, к профессионалам. Такое впечатление, что у них там нет геральдистов. Но сейчас уже поздно переделывать. За державу, конечно, обидно! Я патриот и этот маразм терпеть не могу. Нужно использовать древние символы: Георгия Победоносца, орлов, грифонов, молнии, сабли, мечи, булаву. Это не только красиво, но и воспитывает боевой дух», - поделился мнением эксперт НСН.

Новые знаки различия будут различаться в зависимости от округа, в которых базируются части Росгвардии. Например, на знаке войск Северо-Кавказского округа будут изображены «два скрещенных кинжала клинками вверх», а на знаках частей Сибирского округа - стрелы.

Отдельный раздел посвящен нарукавным знакам соединений и частей, подчиненных непосредственно главе Росгвардии, в том числе дивизии имени Дзержинского (над кирпичной стеной всадник, поражающий копьем дракона), спецотряда быстрого реагирования «Рысь» (окрыленный меч и стрелы), части ОМОН «Зубр» (окрыленный меч), а также знакам образовательных учреждений Росгвардии, отмечает РБК.