Генерал-майор посчитал унижением отстранение курсантов МЧС от парада Победы

ФОТО: парад Победы 2017 // НСН/Екатерина Москвич

Доктор технических наук в эфире НСН посчитал решение об отстранении курсантов МЧС от парада на Красной площади убожеством.

СМИ сообщили, что курсантов МЧС отстранили от участия в параде Победы 2018 года, который пройдёт на Красной площади. Это следует из плана мероприятия. В Минобороны эту ситуацию пока не комментировали. В свою очередь, эксперты связывают такое решение с поддержкой курсантами Академии гражданской защиты учащихся Ульяновского института гражданской авиации, которые ранее сняли скандальное видео, сообщают «Известия». В то же время в сети уже начался сбор подписей в поддержку представителей МЧС.

, который руководил ликвидацией последствий Чернобыльской АЭС, в эфирепосчитал такое решение унизительным для МЧС.

«У нас в стране демократия. Это решение - это убожество какое-то. Это же сила огромная. Для МЧС это гордость – пройти по Красной площади. Я всецело поддерживаю МЧС и не разделяю точку зрения Министерства обороны. Оно (решение – НСН) унижает потенциальных наших защитников, которые день и ночь спасают людей. Это поразительно», - заявил НСН Тараканов.

Стоит отметить, что в самой Академии информацию об отстранении не комментируют. На официальном сайте учебного заведения в середине января появилось сообщение о начале подготовки к параду Победы. Напомним, ранее в сети было опубликовано видео ульяновских курсантов, в котором они исполняют откровенные танцы. При этом в кадре они появляются в полуобнажённом виде, а на голове у них форменные фуражки. Курсантов собирались отчислить из института, сообщает Ura.ru . Однако по стране прошли акции в поддержку учащихся. Так, свой ролик сняли и молодые люди в футболках МЧС.