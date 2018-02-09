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Общество

Генерал-майор ФСБ: Родченкову стоит бояться убийц Литвиненко!

9 Февраля 2018 в 19:45
Генерал-майор ФСБ: Родченкову стоит бояться убийц Литвиненко!
ФОТО: Григорий Родченков/Сbsnews.com

Александр Михайлов в эфире НСН заявил, что Родченкова может ждать печальная участь.

Телеканал CBS анонсировал показ интервью с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Он предстанет перед зрителями в ближайшее воскресенье в программе «60 минут» и покажет своё новое лицо. Американские СМИ отмечают, что Родченков сделал пластическую операцию, сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал губы. Телеканал CBS , ссылаясь на слова Родченкова, заявляет что изменения внешности были сделаны из соображений безопасности – информатор WADA уверен, что его жизнь находится под угрозой.



Тем не менее, в анонсе программы нет ни одного упоминания о том, почему Григорий Родченков, который сбежал из России якобы из-за опасений за свою жизнь, вдруг решил «рассекретиться» на американском телевидении.

А вот член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН заявил, что знает ответ на это вопрос.

«Родченков как был идиотом, так им и остался. Это человек известен своим нелогичным поведением. И, исходя из этого, всё, что вокруг него происходит, можно охарактеризовать  фразой "палата № 6". Он начинает от кого-то прятаться, менять внешность. Думаю, его попытаются натурализовать, изменив ему документы и так далее. Но дело в том, что он стал обузой и для МОК, и для WADA, и для спецслужб. Поэтому, если он так боится, то ему стоит бояться не российских киллеров, а тех людей и специальных служб, которые в своё время расправились  с Литвиненко (Александр Литвиненко - бывший подполковник ФСБ, умер в Лондоне в результате отравления полонием – прим. НСН)», - отметил собеседник НСН.

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Кроме того, эксперт добавил, что смерть Родченкова выгодна для того, чтобы развернуть очередную антироссийскую кампанию. Поэтому, если угроза и существует, то она идёт отнюдь не со стороны России.

«Все его изменения, попытка натурализоваться, сменить документы и прочее ни к чему не приведут. Потому что он находится в руках тех, от кого в дальнейшем зависит его судьба. А она может быть  очень печальной. Потому что, если мы сегодня каким-то образом сможем восстановить реноме своей страны, то он, как персонаж, будет никому не нужен. И для того, чтобы развернуть очередной виток антироссийской пропаганды, нужна сакральная жертва...», - заключил Александр Михайлов.

Напомним, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории бежал из России в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало случаи употребления допинга в российском спорте. Годом позже в интервью  New York Times он заявил о якобы государственной допинговой программе. Его слова послужили причиной самых масштабных санкций в истории олимпийского движения. В Кремле, в свою очередь, неоднократно опровергали утверждения Григория Родченкова.

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