Генерал-майор ФСБ: Родченкову стоит бояться убийц Литвиненко!

Телеканал CBS анонсировал показ интервью с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Он предстанет перед зрителями в ближайшее воскресенье в программе «60 минут» и покажет своё новое лицо. Американские СМИ отмечают, что Родченков сделал пластическую операцию, сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал губы. Телеканал CBS , ссылаясь на слова Родченкова, заявляет что изменения внешности были сделаны из соображений безопасности – информатор WADA уверен, что его жизнь находится под угрозой.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG