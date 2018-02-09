Генерал-майор ФСБ: Родченкову стоит бояться убийц Литвиненко!

ФОТО: Григорий Родченков/Сbsnews.com

Александр Михайлов в эфире НСН заявил, что Родченкова может ждать печальная участь.

Телеканал CBS анонсировал показ интервью с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Он предстанет перед зрителями в ближайшее воскресенье в программе «60 минут» и покажет своё новое лицо. Американские СМИ отмечают, что Родченков сделал пластическую операцию, сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал губы. Телеканал CBS , ссылаясь на слова Родченкова, заявляет что изменения внешности были сделаны из соображений безопасности – информатор WADA уверен, что его жизнь находится под угрозой.





Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG — 60 Minutes (@60Minutes) 8 февраля 2018 г.

Тем не менее, в анонсе программы нет ни одного упоминания о том, почему Григорий Родченков, который сбежал из России якобы из-за опасений за свою жизнь, вдруг решил «рассекретиться» на американском телевидении.

А вотв эфирезаявил, что знает ответ на это вопрос.

«Родченков как был идиотом, так им и остался. Это человек известен своим нелогичным поведением. И, исходя из этого, всё, что вокруг него происходит, можно охарактеризовать фразой "палата № 6". Он начинает от кого-то прятаться, менять внешность. Думаю, его попытаются натурализовать, изменив ему документы и так далее. Но дело в том, что он стал обузой и для МОК, и для WADA, и для спецслужб. Поэтому, если он так боится, то ему стоит бояться не российских киллеров, а тех людей и специальных служб, которые в своё время расправились с Литвиненко (Александр Литвиненко - бывший подполковник ФСБ, умер в Лондоне в результате отравления полонием – прим. НСН)», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, эксперт добавил, что смерть Родченкова выгодна для того, чтобы развернуть очередную антироссийскую кампанию. Поэтому, если угроза и существует, то она идёт отнюдь не со стороны России.

«Все его изменения, попытка натурализоваться, сменить документы и прочее ни к чему не приведут. Потому что он находится в руках тех, от кого в дальнейшем зависит его судьба. А она может быть очень печальной. Потому что, если мы сегодня каким-то образом сможем восстановить реноме своей страны, то он, как персонаж, будет никому не нужен. И для того, чтобы развернуть очередной виток антироссийской пропаганды, нужна сакральная жертва...», - заключил Александр Михайлов.

Напомним, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории бежал из России в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало случаи употребления допинга в российском спорте. Годом позже в интервью New York Times он заявил о якобы государственной допинговой программе. Его слова послужили причиной самых масштабных санкций в истории олимпийского движения. В Кремле, в свою очередь, неоднократно опровергали утверждения Григория Родченкова.