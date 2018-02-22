Генерал-лейтенант объяснил симпатии россиян к КГБ

Эксперт в эфире НСН посчитал смягчение позиции по спецслужбам необходимостью укреплять органы госбезопасности.

Мнение россиян о советских спецслужбах за последние 20 лет изменились в лучшую сторону. Об этом свидетельствуют результаты опросы «Левада-Центра». Если в 1997 году работу Всероссийской чрезвычайной комиссии сравнивали с террором 23% россиян, то теперь только 12%. Также возросло число участников опроса, которые уверены в том, что Комитет государственной безопасности защищал интересы страны. Теперь таких людей 41%, в то время как в 2000 году их было 22%.

Генерал-лейтенант КГБ в отставке Николай Леонов в эфире НСН заявил, что за подобной динамикой стоит работа СМИ.

«Мнение россиян формируется под влиянием прессы. Собственных, реальных знаний у подавляющего большинства россиян нет. Желания разбираться в вопросах, которые представляют общественный интерес, тоже нет. Меняется позиция СМИ или официальных властей, которые свою точку зрения через СМИ доносят, меняется и точка зрения россиян. Такое происходит во всём мире. Недаром средства массовой информации называют четвёртой властью. Они формируют менталитет людей. Поэтому вы обращаетесь к публике, которая является творением ваших же рук», - считает отставной генерал-лейтенант.

По словам Николая Леонова, смена позиции прессы произошла из-за необходимости укреплять органы госбезопасности.

«Это политическая потребность. Раньше надо было разрушить старое КГБ, создать вместо него новые структуры, поэтому КГБ и было “исчадьем ада”. Теперь появилась потребность укреплять государственные органы безопасности, поэтому стали смягчать позицию. Это вовсе не оправдывает того, что во время репрессий погибло более 700 тысяч человек. Можно искать объяснения, но это всё равно преступление. Однако оно было не в таких масштабах, как об этом писала пресса», - заключил в эфире НСН Леонов.

Стоит отметить, что опрос об отношении россиян к КГБ и ВЧК проводился в конце января. В нём приняли участие 1600 человек в 137 населённых пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось среди граждан, которые уже достигли совершеннолетнего возраста. Отмечается, что погрешность не должна превышать 3,4%.