Геи обиделись на предпринимателя, который поддержал их пельмешками

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ЛГБТ-активист Николай Алексеев завил, что скидка в 50% на пельмени от пензенского бизнесмена ущемляет представителей традиционной ориентации.

В Пензе производитель пельменей пообещал 50-процентную скидку на продукцию своего предприятия представителям ЛГБТ-сообщества. По словам организатора акции, чтобы воспользоваться льготой представителям секс-меньшинств нужно будет прийти в магазин со своим партнером. Также бизнесмен добавил, что таким образом он намерен продемонстрировать свою прогрессивность и толерантность.

ЛГБТ-активист Николай Алексеев в беседе с НСН назвал такую акцию дискриминацией людей, которые не являются представителями секс-меньшинств и отметил, что вряд ли кто-либо захочет говорить о своей сексуальной ориентации, покупая пельмени.

«Во-первых, я очень слабо в это верю. А во-вторых найдется немного людей, которые, покупая пельмени, будут готовы рассказать о своей сексуальной ориентации. И вообще, мне кажется, что разделение людей по какому-либо личностному признаку и предоставление им скидок по этому признаку – тоже дискриминация. Собственно говоря, почему этим людям, а не другим предоставлять эту скидку. Поэтому вот такой подход мне непонятен», - отметил собеседник НСН.

Николай Алексеев не исключает ироничный характер акции.

«Мне кажется, что это – стеб производителей или какая-то шутка. Я что-то мало верю, что в каких-то магазинах и супермаркетах будет написано, что представителям секс-меньшинств предоставляется скидка», - подчеркнул он.

Напомним, с апреля 2017 года у входа в магазины предпринимателя Германа Стерлигова висят таблички, согласно которым вход в торговые точки представителям нетрадиционной сексуальной ориентации воспрещается. В беседе с НСН Стерлигов сравнил свои магазины с ночными клубами: «если фейс-контроль человек не проходит, то охрана на дверях его вышибает».