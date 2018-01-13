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Общество

Где в России лучше всего жить

13 Января 2018 в 20:15
Где в России лучше всего жить

Эксперты рассказали, в каких городах России лучше всего жить. Специалисты Финансового университета представили результаты исследования, посвященного качеству жизни в крупных и средних городах. По итогам 2017 года, лидером рейтинга стала Тюмень - город, занимающий 18 место по численности населения в России. Высоко оценили работу городских властей и жители Грозного. Как и предполагалось, Москву и Санкт-Петербург тоже включили в список. Мегаполисы стоят в одной линии с такими городами, как Казань, Уфа, Краснодар, Новосибирск, Кемерово, Хабаровск и Красноярск. 

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