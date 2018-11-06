ГД: Комитет по борьбе с бюрократией в школах не собрался ни разу из-за бюрократии

Депутат рассказал НСН, какие проблемы, связанные с бюрократией в школах, сохраняются в ряде регионов России.

Комитет Госдумы по борьбе с бюрократией в школах ни разу не собрался для обсуждения проблем в учебных заведениях. Об этом в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Учителя-миллионеры: Престижная профессия или школьные «галеры»?» рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов. При этом проблем, связанных с бюрократическими преградами, в школах по-прежнему много.

«У нас в Госдуме есть экспертный совет по борьбе с бюрократией в школе. Он ни разу не собрался, наверное, бюрократы им помешали. А бюрократия чудовищная. У нас появились электронные дневники, электронные средства контроля качества образования. Но заполнять их можно, когда есть хороший интернет. А в некоторых регионах такой интернет, как в 90-е — когда модемы аж трещат», — рассказал Чернышов.

Напомним, что ранее представитель департамента образования Москвы Александр Муратов рассказал, что средняя зарплата учителей в Москве выросла на 22% за период с января по сентябрь 2018 года. По его словам, она достигла 105 тысяч рублей в месяц. В пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвящённая обсуждению реальных зарплат педагогов и других актуальных проблем образования.