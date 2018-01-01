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Общество

Газзаев пожелал россиянам мира на Земле

1 Января 2018 в 16:00
Газзаев пожелал россиянам мира на Земле
Футбольный тренер поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Депутат Государственной Думы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев в эфире НСН пожелал всем удачи и благополучия в Новом году.

«Дорогие слушатели «Национальной службы новостей» от чистого сердца и с глубоким уважением поздравляю вас с Новым годом. Поздравляю вас, ваших близких, ваши семьи, ваших детей, ваших внуков и правнуков. Хочу пожелать им счастья, мира на Земле, удачи, здоровья и благополучия. С новым годом!», - сказал Газзаев.

Ранее фигуристка Анастасия Гребенкина в эфире НСН пожелала россиянам побольше заниматься спортом в новом году.

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