Газзаев пожелал россиянам мира на Земле

Футбольный тренер поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Депутат Государственной Думы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев в эфире НСН пожелал всем удачи и благополучия в Новом году.



«Дорогие слушатели «Национальной службы новостей» от чистого сердца и с глубоким уважением поздравляю вас с Новым годом. Поздравляю вас, ваших близких, ваши семьи, ваших детей, ваших внуков и правнуков. Хочу пожелать им счастья, мира на Земле, удачи, здоровья и благополучия. С новым годом!», - сказал Газзаев.

Ранее фигуристка Анастасия Гребенкина в эфире НСН пожелала россиянам побольше заниматься спортом в новом году.