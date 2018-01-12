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Общество

Футуролог: Через 30 лет искусственный интеллект заменит человеческий

12 Января 2018 в 09:00
Футуролог: Через 30 лет искусственный интеллект заменит человеческий
Фото: therunet.com

В эфире НСН Андрей Коротаев рассказал о прогнозах ученых о перспективах развития искусственных машин.

В Токио представили нового электронного робота – собачку с элементами искусственного интеллекта. Его наделили способностью вести себя как настоящий пёс: лаять, вилять хвостом, двигать ушами и реагировать на поглаживания. За четыре часа робот даже создал новые ходы в шахматах.

Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН рассказал, что по ряду экспертных прогнозов искусственный интеллект может заменить человеческий уже в ближайшие 30 лет.

«Есть принципиально разные прогнозы. Есть прогнозы, что это произойдет довольно скоро, около 2045 года. Это сделано за счет текущих трендов, если все будет идти теми же темпами», - сказал Коротаев.

При этом, у ряда других экспертов есть сомнения по этому поводу. «Некоторые эксперты полагают, что мозг все-таки организован совсем по другому принципу, чем те системы искусственного интеллекта, которые сейчас разрабатываются. Потому у других ученых есть реальные сомнения, что к концу этого века появится реальный искусственный интеллект. Существует колоссальный разброс мнений на этот счет. Только будущее покажет, кто из экспертов прав», - сказал футуролог.

При этом, Коротаев отметил, что в целом ряде областей роботы уже заменяют не только животных, но и человека. «Роботизация это вещь абсолютно серьезная. Например, в автомобильной промышленности роботы уже во многом вытеснили человека и успешно его заменяют», - сказал эксперт.

Первых роботов-собак продали покупателям за 2 тыс. долларов. Разработка принадлежит японской корпорации Sony. Устройства снабжены двумя камерами, подключены к интернету и могут обмениваться информацией с другими электронными собачками, чтобы приобретать новые навыки, пишет «Российская газета».

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