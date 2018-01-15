ФСИН признала вину за убийство в СИЗО №5 Владимира Евдокимова

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний признало вину за убийство в СИЗО №5 топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Это однозначно недоработка следственного изолятора, заявил начальник столичного УФСИН Сергей Мороз. За халатность один сотрудник СИЗО привлечен к уголовной ответственности, несколько уволены, другие понесли дисциплинарное наказание. Евдокимова обвиняли в махинациях на 200 миллионов рублей с имуществом корпорации «МиГ». Его зарезали в марте прошлого года в камере СИЗО. Убийцу до сих пор не нашли.