ФСИН: Девиация вместо гуманизации

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Первый замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний попытался оправдать надзирателей, допустивших жестокое избиение заключенного в ярославской колонии.

ФСИН который день остается ньюсмейкером номер один. И всё ничего, если бы новости, с ней связанные, не приходили одна другой страшнее. В самый разгар скандала с избиением и пытками заключенного в ярославской колонии становится известно, что в брянской ИК-6 надзиратель запытал осужденного до смерти. Брянский надзиратель задержан. В Ярославле 17 сотрудников колонии отстранены от работы, шестеро задержаны. Вот следователя в Ярославле уволили, который еще год назад отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению избитого заключенного. То есть все повторяется по давно заведенной схеме: в случае любого ЧП «бить по хвостам», искать стрелочников. А скандалы, сотрясающие ФСИН, причем, не первый год, вопиют о другом: пора побороть систему, где подчиненными с явными девиациями руководят начальники, для которых необузданная жестокость – норма жизни, единственно возможный вариант решения любой проблемы.

Очевидно, что в тюремные надзиратели идут люди, не нашедшие себя (а то и априори не могущие найти) ни в чем другом, ни в физическом труде, ни в умственном. При этом средняя по стране зарплата в структурах ФСИН примерно 40 тысяч рублей, - отмечает «Газета.ру». Для младшего инспектора - ставка от 26 тысяч. Понятно, что столь низкая зарплата не способствует повышению самооценки. Не за такой зарплатой идут на работу за колючую проволоку, за властью, - указывает издание. И совершенно справедливо. Куда проще упиваться возможностью глумления над совершенно бесправным и лишенным возможность дать отпор человеком, чем задуматься над тем, как улучшить хотя бы собственную жизнь и жизнь своих близких.

Беда еще и в том, что на уровне высокого руководства службы дела обстоят отнюдь не лучше. Ярким подтверждением тому стала попытка оправдаться со стороны первого замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Анатолий Рудый в понедельник заявил журналистам, что ситуация в ярославской колонии «была спровоцирована определенными силами». А избитый осужденный имел «136 нарушений. Вел себя крайне вызывающе, вызывал постоянно на конфликт администрацию», - сказал г-н Рудый. Понимаете, для этого человека с генеральскими звездами на погонах озвученных им обстоятельств более чем достаточно для объяснения жестокого избиения человека семнадцатью вооруженными надзирателями. А это тоже девиантное поведение в условиях, когда высшее руководство страны не перестает говорить о необходимости гуманизации исправительной системы. Какая там гуманизация с такими начальниками, что уж говорить о подчиненных? Сплошная девиация.

Всеволод Нерознак