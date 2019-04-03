Фейгин хочет, чтобы Скабееву осудили, но не сказал за что

ФОТО: Марк Фейгин и Ольга Скабеева // Коллаж НСН

Ведущая заявила НСН, что не знает, чем обидела юриста, а сам истец отказался объяснять суть претензий.

Лишённый адвокатского статуса бывший защитник Pussy Riot и Надежды Савченко Марк Фейгин подал в суд иск о защите деловой репутации к ВГТРК и журналистам Ольге Скабеевой и Евгению Попову, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Савёловского районного суда Москвы.

Поводом для иска послужил выпуск программы «60 минут» от 15 ноября 2018 года, отметил представитель суда. Однако, что именно вызвало возмущение юриста, в суде не уточнили. Напомним, что в этом выпуске ведущие называли Фейгина «полууголовником» и «уголовником».

Бывший адвокат в эфире НСН отказался раскрыть суть претензий.

«Комментариев не будет», — заявил Марк Фейгин и повесил трубку.

Примечательно, что причина иска не ясна и ответчице. В эфире НСН телеведущая призналась, что не в курсе, что именно привело юриста в суд.

«На что он оскорбился, я не знаю», — сказала Ольга Скабеева, пообещав подробнее рассказать об иске позднее.

Полный вариант интервью Ольги Скабеевой читайте на nsn.fm.

Марк Фейген широко известен как защитник в громких судебных разбирательствах. Так, он выступал адвокатом группы Pussy Riot, Надежды Савченко, Аркадия Бабченко. В апреле 2018 года был лишён адвокатского статуса за неэтичные высказывания в адрес коллеги, адвоката Сталины Гуревич. Сам он в интервью НСН назвал это событие политическим актом.