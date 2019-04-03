Фейгин хочет, чтобы Скабееву осудили, но не сказал за что

Лишённый адвокатского статуса бывший защитник Pussy Riot и Надежды Савченко Марк Фейгин подал в суд иск о защите деловой репутации к ВГТРК и журналистам Ольге Скабеевой и Евгению Попову, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Савёловского районного суда Москвы.
Бывший адвокат в эфире НСН отказался раскрыть суть претензий.
«Комментариев не будет», — заявил Марк Фейгин и повесил трубку.
Примечательно, что причина иска не ясна и ответчице. В эфире НСН телеведущая призналась, что не в курсе, что именно привело юриста в суд.
«На что он оскорбился, я не знаю», — сказала Ольга Скабеева, пообещав подробнее рассказать об иске позднее.
Полный вариант интервью Ольги Скабеевой читайте на nsn.fm.
Марк Фейген широко известен как защитник в громких судебных разбирательствах. Так, он выступал адвокатом группы Pussy Riot, Надежды Савченко, Аркадия Бабченко. В апреле 2018 года был лишён адвокатского статуса за неэтичные высказывания в адрес коллеги, адвоката Сталины Гуревич. Сам он в интервью НСН назвал это событие политическим актом.