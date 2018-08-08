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Общество

Федотов усомнился в воровстве из фонда «Доктора Лизы»

8 Августа 2018 в 13:00
Федотов усомнился в воровстве из фонда «Доктора Лизы»
Председатель попечительского совета фонда заявил, что «расхлябанность» была, но до воровства вряд ли бы дошло.

Жалобу на «нецелевой расход средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы» подала в Следственный комитет экс-помощница Елизаветы Глинки Наталья Авилова. Из фонда она уволилась в ноябре 2017 года. По словам Авиловой, средства, поступавшие в фонд «по ряду программ и проектов», расходовались на «аренду дорогого офиса и на сверхвысокие зарплаты», сообщает телеканал «Дождь».

Возглавляющий попечительский совет «Справедливой помощи Доктора Лизы» председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил в эфире НСН, что в организации действительно была некоторая «неорганизованность», но вряд ли доходило до воровства (слушайте аудио).


Фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» сменит руководство
«В конце июня мы провели заседание попечительского совета, на котором рекомендовали общему собранию сменить руководство организации. Это было сделано. Сейчас в фонде новый президент, новый состав правления, новый исполнительный директор, и сейчас работа идет абсолютно четко. К сожалению, это была вынужденная мера - такая реорганизация руководства. Что касается заявления Натальи Авиловой в Следственный комитет – знаю, что такое заявление было. Я его не читал, но знаю, что по этому заявлению проводилась доследственная проверка. Видимо эта проверка в конечном итоге привела к возбуждению уголовного дела. Но я, честно говоря, не вижу перспектив этого дела. На мой взгляд, была неорганизованность, расхлябанность, путаница в бумагах. Но в то, что кто-то что-то воровал, я не верю. Может быть, я просто мало знаю», - отметил правозащитник.

Отметим, 7 августа СМИ сообщили, что по факту злоупотребления должностными полномочиями в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы» было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, руководством фонда был «причинен ущерб на сумму 1,79 млн руб. необоснованно произведенных расходов».

Отметим, что после гибели Елизаветы Глинки в авиакатастрофе с самолетом Минобороны Ту-154 в декабре 2016 года президентом фонда стала Ксения Соколова. В июле этого года попечительский совет фонда рекомендовал президенту организации Ксении Соколовой и Андрею Макееву отдать управление «новому менеджменту».

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