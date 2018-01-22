Фармпроизводители не ожидают роста цен на лекарства в этом году

В эфире НСН Виктор Дмитриев отметил, что ситуация, в частности, зависит от курса валют.

Фармацевтические производители не ожидают роста цен на лекарства в этом году. Об этом сообщил руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Цена таблетки: Как изменится рынок фармацевтики в 2018 году?».



«Если будет не прыгать доллар, на который мы покупаем субстанцию, не будет каких-то новелл, то ожидать серьезного роста цен нам не приходится», - отметил он.

В то же время, по словам эксперта, «если будут какие-то колебания, то, наверное, это (рост цен – прим. НСН) будет происходить».

При этом Дмитриев добавил, что за 2017 год цены на жизненно-важные лекарственные препараты (ЖВЛП) в России снизились на 1,8%.

Глава правительства России Дмитрий Медведев на днях распорядился провести мероприятия для усовершенствования процедуры госрегистрации предельных цен нa лекарства из списка жизненно-необходимых.