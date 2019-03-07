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Общество

Фальшивые мормоны и «закон Яровой». За что задержали американцев в России?

7 Марта 2019 в 12:33
Фальшивые мормоны и «закон Яровой». За что задержали американцев в России?
ФОТО: pxhere.com

Александр Дворкин рассказал НСН о связях миссионеров с ЦРУ, а также предположил, что помешало их деятельности в России.

МИД России и Госдеп США подтвердили задержание двух американских граждан в Новороссийске. Как сообщает CNN, задержанными оказались два мормона, другие сведения о них в целях соблюдения конфиденциальности американская сторона предоставлять отказалась. Однако, как напоминает «Лента.ру», миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней ранее неоднократно задерживались в России по подозрению в шпионаже из-за попыток проникнуть на военные базы страны.

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин в эфире НСН подтвердил: мормоны известны своим сотрудничеством со спецслужбами.

«Мормонов действительно интересует проповедь среди военных. И на самом деле давно обсуждается вопрос, что мормоны тесно сотрудничают с американскими разведслужбами. Это достаточно известно, много на этот счёт находится подтверждений. И даже среди сотрудников ЦРУ, а это лишь одна из спецслужб, мормонов значительное количество», — рассказал Дворкин.

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Однако говорить о цели их визита в Россию в этот раз, по его словам, сложно. Российская сторона сообщает, что американцы нарушили правила въезда и пребывания на территории страны. Один из возможных вариантов — мормоны выдавали себя за гуманитарных работников, чтобы обойти новый закон, регламентирующий миссионерскую деятельность на территории России.

«Что касается нынешнего задержания, мы пока не знаем, но подозреваю, оно может быть связано с фальшивым статусом мормонов. Потому что сейчас после того, как был принят “закон Яровой”, мормонские миссионеры переоформились как гуманитарные работники и въезжают сюда по гуманитарным визам, в то время как всё равно занимаются миссиями. Я подозреваю, что их поймали именно на этом нарушении. Но всё равно надо подождать и узнать, какие обвинения им были предъявлены», — заключил Дворкин.

На момент публикации материала стало известно, что причиной задержания мормонов оказалась незаконная преподавательская деятельность. По словам источника «Интерфакса», миссионеры обучали россиян английскому языку, что не соответствовало заявленной цели приезда — волонтёрству от религиозной организации. 

Напомним, с 2016 года в России действует ряд поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», внесённых в соответствии с «пакетом Яровой». Они предусматривают ограничения для проповедников, которые после своего принятия вызвали возмущение среди представителей разных конфессий, в том числе, среди недовольных были мормоны.

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