Это не мания преследования. Эксперт о симках с отечественным шифрованием

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН одобрил инициативу Минкомсвязи.

Минкомсвязи предлагает перевести россиян на отечественные сим-карты, одобренные ФСБ, пишет «Коммерсантъ». По мнению ведомства, иностранные образцы угрожают безопасности россиян, и необходимо внедрить отечественные системы криптографической защиты. Как сообщает Ura.ru, для абонентов это может повлечь дополнительные трудности, ведь новые сим-карты придется менять каждые 15 месяцев. В то же время операторы могут столкнуться с затратами в районе 83 миллиардов рублей при внедрении инициативы.

В эфире НСН шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн одобрил инициативу Минкомсвязи (слушайте аудио).

«Конечно, надо защищаться. Сидеть, сложа руки, ждать, когда нас всех тут оппрессуют, проконтролируют, поставят на счетчик, конечно, никто сейчас не будет. У нас с этим делом достаточно хорошо и прогрессивно. Да, в сим-карту можно Бог знает что закачать. Там могут быть нигде незадекларированные возможности. Это практически становится маленьким модулем для разведки. Это не мания преследования, это данность», — сказал эксперт.

Отметим, что проект приказа Минкомсвязи о новых сим-картах обусловлен требованиями так называемого «пакета Яровой». Этот закон вступил в силу 1 июля текущего года, однако операторы связи и интернет-компании сразу же заявили о невозможности выполнить его требования.