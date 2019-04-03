Мамаева и Кокорина «Бутырка» не отпускает

Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний

Еще на полгода останутся в СИЗО Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Продлить срок содержания под стражей футболистов, обвиняемых в двух драках в центре Москвы, попросила прокуратура. Пресненский райсуд столицы нашел доводы обвинителя о том, что спортсмены опасны для общества, а, кроме того, могут скрыться, достаточно вескими для того, чтобы оставить их в СИЗО. Гособвинителем на процессе выступает прокурор, которой предоставлена госзащита. Она передвигается в сопровождении двух специальных сотрудников после того, как ей стали поступать угрозы в период рассмотрения дела о погроме на Хованском кладбище. Она же представляла обвинение в деле бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который, как известно, получил восемь лет лишения свободы.

Мамаева и Кокорина, самых известных на сегодня «сидельцев» в России, обвиняют, напомним, в нападении на водителя ведущей «Первого канала» у гостиницы Пекин, а также в драке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным в кафе на Большой Никитской. Оба инцидента произошли утром 8 октября прошлого года с небольшой разницей во времени. Футболисты признают вину частично, в зависимости от роли каждого в эпизодах. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли извинения, заявили о готовности возместить причиненный ущерб, - напоминает «Интерфакс».

В СИЗО Мамаев и Кокорин сидят с начала октября, то есть уже полгода без нескольких дней. За это время только ленивый не обратил внимания на то, что для расследования выходок «потерявших берега» футболистов хватило бы и одного вечера: есть показания потерпевших, свидетелей, записи камер видеонаблюдения, признания подозреваемых. Это обстоятельство не оставляет пространства для выводов, кроме разве что двух: либо в некомпетентности следствия, либо в том, что кто-то очень важный обронил фразу вроде «они у меня до суда как минимум год в СИЗО гнить будут» - и держит слово. Правда, в таком случае мы имеем уже ангажированные следствие и суд, во что, конечно, мы никак не можем поверить. Хотя, например, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, чье мнение НСН уже приводила ранее, не исключал, что «на том уровне, на котором принимаются определенные решения», решение о судьбе футболистов не принято.

Рассмотрение дела Мамаева-Кокорина по существу назначено на 9 апреля.

Всеволод Нерознак