Гособвинение обжалует приговор по делу о ДТП с автобусом в Югре

Адвокат в эфире НСН назвал необоснованным уголовное преследование сотрудников ГИБДД и чиновника по делу об аварии автобуса в ХМАО, в которой погибли дети.

Генеральная прокуратура РФ намерена обжаловать приговор фигурантам дела о гибели 12 человек в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 4 декабря 2016 года.

Суд Ханты-Мансийского района ХМАО признал виновными и отправил в колонию трех из четырех обвиняемых по делу об этом ДТП. Водитель автобуса лишен свободы на 1 год и 5 месяцев. Представитель ИП, который осуществлял перевозки - на 1 год и 3 месяца. Водитель грузовика – на 6 лет и 9 месяцев. Директору спортшколы Ирине Тарасовой, где занимались погибшие дети, назначены исправительные работы на срок 11 месяцев. Кроме того, продолжается расследование в отношении и.о. председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого. Его обвиняют в том, что он не проконтролировал безопасность перевозки детей.

В эфире НСН член Общественной палаты РФ, адвокат Артём Кирьянов отметил, что прокуратура намерена настаивать на ужесточение наказания виновных.

«Осуждены выехавший на полосу встречного движения и совершивший столкновение со школьным автобусом водитель грузовика, собственник и водитель автобуса, не обеспечившие безопасную перевозку детей, и директор школы, организовавший эту поездку. Прокуратура с приговором не согласилась и заявила о том, что будет его обжаловать и настаивать на ужесточении наказания для людей, из-за которых погибли дети. Здесь вопросов нет», - заявил собеседник НСН.

Адвокат уточнил, что параллельно Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела. Первое – против полицейских, из-за которых в базу Госавтоинспекции вовремя не попали данные о том, что водитель грузовика ранее был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Следствие квалифицировало их действия как халатность, считая, что трагедии можно было бы избежать, в случае своевременного внесения этих данных в базу.

«Ещё одно дело заведено в отношении заместителя председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска. Он обвиняется его в необеспечении контроля за действиями директора спортивной школы по предоставлению соответствующего требованиям безопасности транспорта для перевозки детей.

Как адвокат я считаю, что при проведении расследования необходимо руководствоваться прежде всего нормами закона, согласно которым уголовная ответственность наступает только при наличии прямой причинной связи между дорожно-транспортным происшествием, его последствиями и допущенными полицейскими и чиновником нарушениями. Насколько мне известно, из-за отсутствия такой связи прокуратура признавала их уголовное преследование неправомерным, на что неоднократно обращала внимание Председателя Следственного комитета», - заключил адвокат.

Артём Кирьянов подчеркнул в интервью НСН, что эмоции не должны влиять на принятие решений о привлечении к уголовной ответственности и на определение степени вины.

«Любой практикующий юрист согласится со мной. Равно как и с тем, что в подобных ситуациях эмоции не могут и не должны влиять на принятие решений о привлечении к уголовной ответственности и на определение степени вины. Несмотря на это уголовное преследование Следственным комитетом продолжается. Если мы все закроем на это глаза сегодня – пусть даже из лучших побуждений – завтра может наступить правовая анархия. Вот тогда о какой-либо справедливости в государстве действительно придется забыть», — заключил адвокат.

Трагедия на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошла 4 декабря 2016 года. Воспитанники и тренеры спортивной школы «Сибиряк» выехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск на автобусе Karosa, которым управлял Зайнуллин. В салоне находились 33 человека. После столкновения с тягачом Volvo, водитель которого выехал на встречную полосу, автобус также выкинуло на встречку, где он столкнулся с тягачом Scania. Погибли 12 человек, включая 10 детей, еще 13 человек получили тяжкие травмы.





