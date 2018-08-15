Эксперты: Статистика запросов органов пользователей «Вконтакте» не спасёт

ФОТО: МВД

Денис Терехов и Анна Федорова рассказали НСН, как скажется на популярность соцсети публикация статистики поступающих от органов власти запросов.

«ВКонтакте» планирует публиковать статистику поступающих от органов власти запросов. Так руководство соцсети отреагировало на обвинения в сборе и передаче сведений о пользователях властям. В связи с этим планируется «сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов».

Эксперт по интернет-коммуникациям и социальным сетям Анна Федорова в беседе с НСН заявила, что так поступают все большие интернет-компании, а на пользователях такая публикация не отразится.

«Абсолютно нормальная мировая практика, YouTube, Facebook и Twitter это давно делают. Это в целом нормализация отношений между крупными интернет-компаниями и государством. Да, тема проблемная, и «Вконтакте» сейчас идет по уже протоптанному пути, ничего страшного в этом нет. Это не пиар, да и для пользователей публикация статистики не будет иметь принципиального значения», - заметила Федорова.

Однако, эксперты обращают внимание, что обещание «ВК» делиться «общей статистикой запросов» может противоречить постановлению правительства от января 2018 года, которое запрещает компаниям разглашать информацию о случаях взаимодействия с правоохранителями.

Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов , обсуждая с НСН , грядущие изменения приватности в соцсетях, отметил, что своих пользователей «Вконтакте» не потеряет в любом случае.

«Мне кажется, что «Вконтакте» оказался под ударом санкционным, потому что это самая популярная сеть в России. И очевидно, когда мы говорим о делах в отношении молодежи, то чаще они репостят именно в этой соцсети. Хотя и в «Одноклассниках», и Facebook немало случаев, на которые обращают внимание правоохранительные органы. Другое дело, что до Facebook сложнее достучаться, хотя там реагировали оперативно, когда пользователей блокировали за довольно невинные вещи», - считает эксперт.

Ura.ru напоминает, 13 августа «ВКонтакте» объявила о реформе приватности. Теперь правом увидеть, кто перепостил запись, обладает только ее автор, а свои аккаунты пользователи смогут закрыть от всех, кроме друзей. Однако, информацию в случае запроса властей или правоохранительных органов придется раскрыть. Этот пункт прописан в пакете законов Яровой и законе «Об оперативно-розыскной деятельности».

«Я не считаю, что публикация статистики как-то поможет. Очень часто правоохранительные органы не объясняют, дело об убийстве они расследуют, либо картинку с Джоном Сноу ищут. Скорее, речь должна идти об изменении самой системы. Согласитесь, странно, если кто-то какую запись запостил, кто-то на что-то обиделся, надо сразу тащить человека в полицию. Действительно ли та или иная картинка оскорбляет? Поверьте, в одном выпуске Comedy Club можно на несколько уголовных дел накопать», - заявил НСН Денис Терехов.

Добавим, первую подобную отчетность опубликовал Google в 2010-ом году, за ней последовал Twitter в 2012-ом году и Facebook в 2013-ом. В настоящее время свой transparancy report публикуют крупнейшие IT-компании: помимо вышеперечисленных, это также Apple, Microsoft, Dropbox и другие.