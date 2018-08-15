Эксперты: Статистика запросов органов пользователей «Вконтакте» не спасёт

«ВКонтакте» планирует публиковать статистику поступающих от органов власти запросов. Так руководство соцсети отреагировало на обвинения в сборе и передаче сведений о пользователях властям. В связи с этим планируется «сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов».
Эксперт по интернет-коммуникациям и социальным сетям Анна Федорова в беседе с НСН заявила, что так поступают все большие интернет-компании, а на пользователях такая публикация не отразится.
«Абсолютно нормальная мировая практика, YouTube, Facebook и Twitter это давно делают. Это в целом нормализация отношений между крупными интернет-компаниями и государством. Да, тема проблемная, и «Вконтакте» сейчас идет по уже протоптанному пути, ничего страшного в этом нет. Это не пиар, да и для пользователей публикация статистики не будет иметь принципиального значения», - заметила Федорова.
Однако, эксперты обращают внимание, что обещание «ВК» делиться «общей статистикой запросов» может противоречить постановлению правительства от января 2018 года, которое запрещает компаниям разглашать информацию о случаях взаимодействия с правоохранителями.
Ura.ru напоминает, 13 августа «ВКонтакте» объявила о реформе приватности. Теперь правом увидеть, кто перепостил запись, обладает только ее автор, а свои аккаунты пользователи смогут закрыть от всех, кроме друзей. Однако, информацию в случае запроса властей или правоохранительных органов придется раскрыть. Этот пункт прописан в пакете законов Яровой и законе «Об оперативно-розыскной деятельности».
«Я не считаю, что публикация статистики как-то поможет. Очень часто правоохранительные органы не объясняют, дело об убийстве они расследуют, либо картинку с Джоном Сноу ищут. Скорее, речь должна идти об изменении самой системы. Согласитесь, странно, если кто-то какую запись запостил, кто-то на что-то обиделся, надо сразу тащить человека в полицию. Действительно ли та или иная картинка оскорбляет? Поверьте, в одном выпуске Comedy Club можно на несколько уголовных дел накопать», - заявил НСН Денис Терехов.
Добавим, первую подобную отчетность опубликовал Google в 2010-ом году, за ней последовал Twitter в 2012-ом году и Facebook в 2013-ом. В настоящее время свой transparancy report публикуют крупнейшие IT-компании: помимо вышеперечисленных, это также Apple, Microsoft, Dropbox и другие.