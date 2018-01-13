Эксперты разошлись во мнениях по очередному ужесточению ОСАГО

РИА Новости

Депутаты и автостраховщики в эфире НСН прокомментировали отстранение компаний от системы натурального возмещения по ОСАГО.

Страховщики, осуществляющие некачественный ремонт машин по ОСАГО, будут отстраняться от работы в системе. Такую меру борьбы с недобросовестными компаниями предлагает ЦБ. В проекте указания, в частности, говорится о том, что страховая компания, получившая больше 1% жалоб на проведенный ремонт, может быть отстранена от натурального возмещения ОСАГО сроком до 1 года.

В Российском союзе автостраховщиков инициатива ЦБ уже вызвала вопросы. Как признался в эфире НСН исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, данная норма изначально была заложена в законе, однако «не совсем понятна цифра в 1% и как это будет считаться».

«У ЦБ есть такая практика: поступает 100 жалоб от потребителей, они разбираются на обоснованные, в которых на самом деле виноват страховщик, и необоснованные. Если 1% будет считаться по четко обоснованным жалобам, признанным по решению суда, это одна практика. А если человек написал жалобу, скажем, потому что долго стоял в очереди и его неприветливо встретил страховщик, и это тоже засчитают, то никто не будет заниматься натуральным возмещением. В таком случае все небольшие компании будут находиться под ударом, потому что один пожаловавшийся клиент может привести к тому, что компания лишится возможности направлять машину на ремонт. Требуются четкие и ясные критерии относительно того, как и что будет считаться. Пока цифра 1% очень смущает. Мы считаем, что она должна быть значительно выше», - сказал собеседник агентства.

Другого мнения придерживается депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков. В эфире НСН парламентарий заявил, что любые ужесточения в отношении страховых компаний, которые занимаются ремонтом пострадавших автомобилей, можно только приветствовать.

«Если есть жалобы к страховой на некачественный ремонт, то совершенно справедливо будет отстранить ее от проведения ремонта вообще. Я всегда говорил и еще раз могу повторить страховым компаниям: ребята, работайте лучше, не жульничайте, не обманывайте. Раньше они должны были выплачивать деньги, но либо делали это не вовремя, либо выплачивали суммы, значительно меньшие, чем должны были. А когда они предлагали замену выплат ремонтом, то думали, что люди не будут обращаться в суд. Люди будут обращаться в суд в том случае, если ремонт просрочен или он некачественный. Выход один – делайте качественно. Клиент всегда прав и он должен быть доволен», - сказал депутат.

Лысаков подчеркнул, что предложенная ЦБ мера только подхлестнет здоровую конкуренцию и борьбу за клиента на страховом рынке.

«Здоровая конкуренция. Компаний страховых полно. Я думаю, что многие захотят участвовать в этой программе, потому что это постоянная загруженность работой и определенная прибыль. Не можете качественно работать – уступите место другим», - заключил парламентарий.

Добавим, что замечания к опубликованному проекту указания Центробанк принимает до 25 января. Отмечается, что по итогу обсуждения «пороговые значения могут быть изменены».