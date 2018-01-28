Эксперты поддержали идею Минтруда о бессрочной инвалидности

РИА Новости

Медицинский юрист Жанна Алтунян в эфире НСН рассказала, что многим пациентам сегодня приходится через суд возвращать снятую комиссией МСЭ группу инвалидности.

Минтруд выступил с инициативой давать инвалидность бессрочно при первом обращении. Как пояснил глава ведомства Максим Топилин, это будет касаться ряда заболеваний: хромосомные аномалии (синдром Дауна), болезни с нарушением свертываемости крови, ювенальный ревматоидный артрит, терминальная стадия почечной недостаточности и другие.

Введение такого перечня позволит избавить пациентов от ежегодных переосвидетельствований тем гражданам, у которых реабилитация невозможна или эффект ее неочевиден.

Как заявила в эфире НСН медицинский юрист Жанна Алтунян, эта проблема сегодня стоит действительно остро.

«На мой взгляд, эта инициатива хорошая. И будет просто замечательно, если ее узаконят. Что у нас происходит сейчас: при ампутации ноги человеку через определенный срок положено проходить повторную комиссию в Бюро медико-социальной экспертизы. Чаще всего ему группу инвалидности снимают со словами: «Ну, вы же как-то передвигаетесь». Получается, что у пациента нога не выросла, но группа инвалидности снимается», - заявила собеседница агентства.

Даже если группа не снимается, переосвидетельствование никто не отменяет, а значит каждый год или два положено проходить комиссию. По словам эксперта, психологически все это очень сложно и является дополнительной травмой.

«Сегодня очень много обоснованных исков в суд по поводу проведения МСЭ. Есть решения суда, которые отменяют решения комиссии, принятые при освидетельствовании, как незаконные. Вопрос, как видите, очень больной», - заключила Жанна Алтунян.

Добавим, что внести изменения в соответствующий закон Минтруду поручил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 5 декабря 2017 года. Проект перечня заболеваний и состояний, при которых инвалидность будет даваться пациенту при первичном обращении и бессрочно, а ребенку – до 18 лет, в настоящее время прорабатывается со специалистами Минздрава.