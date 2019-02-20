Эксперты не верят в спад эпидемии ВИЧ в России

Специалист «Фонда помощи в области СПИДа» в эфире НСН рассказал, в каком случае можно с уверенностью говорить об уменьшении количества случаев ВИЧ-инфицированных.

Данные бюллетеня Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» свидетельствуют о спаде зарегистрированных случаев ВИЧ-инфицированных впервые за шесть лет. В 2018 году вирусом заразились 86,5 тысячи человек, что на 2,1 тысячи меньше в сравнении с годом ранее. Однако некоторые эксперты считают снижение не значительным и сравнимым с погрешностью.

Специалист «Фонда помощи в области СПИДа» Денис Годлевский в эфире НСН заявил, что можно делать выводы о тенденциях заболевания СПИДом не менее чем за период в несколько лет.

«Я всегда помню фразу из бессмертного произведения "Да, господин министр": "Ваши факты - всего лишь статистика, а моя статистика — это факт". То есть статистика, это такая вещь, которая может поворачиваться так, как нужно. Я видел данные и очень надеюсь, что это начало позитивного тренда, тенденции. Но, исходя из практической работы, исходя из процента выявляемых в тестировании ВИЧ-инфицированных, я не вижу, что у нас эпидемия пошла на спад, к сожалению. Это может быть на 2,1 тысячи меньше в этом году и на 5 тысяч больше в следующем году. Здесь нельзя говорить о каком-то успехе, опираясь на данные одного года. Хотелось бы увидеть серьезную тенденцию на протяжении 10 лет или хотя бы пяти лет. Вот тогда я смогу сказать, что у нас позитивная тенденция. Один год, это пока не о чем», — объяснил эксперт.

Напомним, летом 2018 года в правительстве РФ обсуждается вопрос об открытии границ ВИЧ-инфицированным иностранцам. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на письмо за подписью замминистра здравоохранения Сергея Краевого, отправление которого подтвердили в Минздраве. На сегодняшний день больным ВИЧ разрешено пребывание в России, только если у них в стране есть близкие родственники.