«Мусорные детективы» очистят Подмосковье лишь через 3 года

Бизнес-омбудсмен по экологии в эфире НСН заявил, что Подмосковье не готово к раздельному сбору мусора.

В Подмосковье планируют ввести штрафы за нераздельный сбор мусора. Министр экологии и природопользования региона Александр Коган сообщил, что в I квартале текущего года в областной КоАП будут вноситься изменения, согласно которым с 2019 г. вступит в силу ответственность за нераздельный сбор отходов. К этому времени должна быть создана инфраструктура и определен порядок раздельного сбора отходов. Для выявления нарушений муниципальные власти в Подмосковье должны будут выделить специальных инспекторов, так называемых «мусорных детективов», сказал министр.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН усомнился, что Московская область способна в такие сроки подготовить необходимую инфраструктуру для подобных преобразований.

«Если мы говорим о Москве, то здесь вопрос о раздельном сборе мусора не стоит. Это произойдет, все документы подписаны, вывоз мусора определен. А уж если говорить о Московской области и других регионах, то там вообще конь не валялся. В области только в марте будет принята территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. Там как раз должен оговариваться раздельный сбор мусора, а также вопросы о том, как это будет внедряться, в каких муниципалитетах, что будет попадать на полигоны, какой глубины должна быть сортировка. Постепенно там будет налаживаться ситуация, но, я думаю, уйдет 2-3 года, чтобы это стало хоть немного заметно людям», - объяснил он.

Ранее Минприроды призывало отказаться от мусоропроводов в многоэтажках. При этом в министерстве подчеркивали, что на создание системы раздельного сбора мусора в России потребуется около десяти лет.