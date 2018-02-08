Эксперты и ученые разошлись во мнении о сроках гибели Байкала

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В эфире НСН Игорь Бычков и Маргарита Морозова рассказали про обновление систем мониторинга состояния озера, которое одобрил президент РФ.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ученых по реорганизации системы мониторинга озера Байкал на основании новых принципов. В частности, речь идет об онлайновой системе постоянного сбора информации. На встрече с учеными сибирского отделения Российской академии наук глава государства попросил предоставить ему соответствующие документы для принятия решения.



В эфире НСН директор Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова сибирского отделения РАН, академик Игорь Бычков отметил, что современные технологии позволят получить значительно больше информации о самом глубоком озере на планете.

«Новые технологии сегодня необходимо организовать не только на Байкале. Но здесь - в первую очередь в силу уникальности этого озера, его значимости не только для России, но и для мира в целом», - подчеркнул академик.

Говоря о состоянии озера, Бычков выразил мнение, что негативное влияние человека на экосистему Байкала преувеличено.

«Байкалу уже 25 млн лет. И мы немного преувеличиваем возможности человека, которые в той или иной степени могут привести к гибели таких объектов. На сегодняшний день это ни теоретически, ни практически невозможно», - считает академик РАН.

Другого точки зрения придерживается эксперт Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защите леса ОНФ, куратор проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.

«Я согласна с мнением, что Байкал умирает. Конечно, озеро, которое живет миллионы лет, не сможет умереть за несколько десятков лет. Но, очевидно, что сейчас идут сложные для озера процесса. Не нужно быть ученым, чтобы это заметить. Появляются водоросли, идет обмеление, уменьшение фауны. И негативное влияние человека, конечно же, сказывается», - сказала эксперт в беседе с НСН.

Спасти озеро, по мнению Морозовой, могут новые очистные сооружения, а также соблюдение туристами на Байкале норм и правил посещения природы. «Не налажены элементарные правила посещения природы на объекте всемирного наследия. Образуются горы мусора, которые не вывозятся, что, конечно, недопустимо», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось о выбросе на берег Байкала 150 нерп, отмечает ТАСС.В водах Байкале обитает около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных. Это самое крупное водохранилище пресной воды на планете. Длина озера - 636 км, а ширина достигает 79 км. Его берега протянулись на 2 тысячи км, а площадь — 31,5 тысячи кв. км.

Правительство РФ ранее установило предельные значения уровня воды в Байкале до 2020 года, отмечает RT. Меры приняты с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в связи со снижением уровня воды в озере.