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Общество

Эксперт: Женщины по ожирению в России обгоняют мужчин

17 Июля 2018 в 14:25
Эксперт: Женщины по ожирению в России обгоняют мужчин
Фото: versiya.info
В эфире НСН руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин рассказал о проблеме ожирения в России.

Женщины в России значительно обгоняют мужчин по распространенности ожирения. Об этом сообщил руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин в ходе пресс-конференции НСН.

«Российские женщины значительно обгоняют по распространенности ожирения мужчин», - отметил он.

По словам эксперта, еще в начале 90-х годов не приходилось говорить о проблеме ожирения в РФ и страна уступала в этом отношении США, Греции и Италии. Рост ожирения в России произошел в 2011 году, уточнил представитель ФИЦ питания и биотехнологии.

Как отметил Батурин, ожирению в значительной степени способствуют наследственные факторы, а также образ жизни и питания в первую тысячу дней жизни ребенка. «Это не значит с момента родов или с момента зачатия, но еще и какое-то время до зачатия. Пищевые нарушения, психические нарушения могут привести к изменению нашего генома и создать условия у ребенка для неправильного обмена веществ. Первые пять-шесть лет он живет нормально, питается, худеет, а после шести лет идет прибавка в весе», - пояснил эксперт.

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