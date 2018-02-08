Эксперт: Неприкосновенность для пьяных судей за рулем избавит регионы от беспредела

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В эфире НСН Константин Крохмаль отметил, что новый регламент общения с судьями за рулем исключит случаи прессинга сотрудников ДПС.

Сотрудникам ГИБДД сократили полномочия при общении с судьями за рулем. Вступивший в силу приказ МВД, в частности, лишает инспекторов ДПС права направлять представителей судебного корпуса на медицинское освидетельствование, составлять на них протокол или отбирать транспортное средство – они могут только написать рапорт на имя начальника. Правила, касающиеся судей, ранее были распространены на прокуроров.



Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в эфире НСН отметил, что, хоть и не поддерживает такие исключения, но в российских реалиях это позволит исключить давление на сотрудников ГИБДД.

«Ситуация, конечно, парадоксальная. Это было бы невозможно во многих цивилизованных странах, например, в Швеции, где задерживают независимо от ранга чиновника. Я против такой избирательности, но для российских реалий это вещь правильная. Во-первых, нельзя не учитывать механизмы воздействия на судей, которые ведут определенные уголовные дела. Можно подкупить какого-то сотрудника ГИБДД, он остановит и начнется вот такой прессинг. Кроме того, были прецеденты, когда пьяные прокуроры начинали качать права, начиналась истерика, и в результате сотрудника ДПС делали виновным в ситуации, в которой он абсолютно был прав. Нужно сбавить эту волну беспредела в регионах, когда чиновники высокого ранга плюют не только на закон, но и на сотрудников в погонах, считая их "мелкими сошками"», - отметил эксперт.

По мнению Крохмаля, общаться с судьей или прокурором, нарушившим ПДД, должен равный по рангу чиновник.

«Нужно зафиксировать нарушение, сообщить в вышестоящие инстанции, и пускай дальше с судьей или прокурором общается не рядовой сотрудник, который по рангу его в несколько раз ниже, а уже наверху. Вызовут на ковер к равному по рангу и «вставяют пистон» по полной программе: судят, конфисковывают, арестовывают, увольняют и так далее. Каждый должен нести ответственность за нарушение, независимо от должности, - подчеркнул собеседник НСН. - А если чиновник не соглашается добровольно пройти экспертизу на алкоголь и окажется в итоге, что он виновен, то это, на мой взгляд, должно автоматически означать потерю должности, колоссальные штрафы, лишение прав и в ряде случаев – уголовную ответственность».

В таком случае, чиновники будут внимательнее относиться к своему поведению за рулем, считает Крохмаль.

«Они будут понимать, что им не дают слабину и карт-бланш беспрепятственно напиваться и раскатывать по городу, зная, что им никто ничего не сделает. Наоборот, они будут более ответственно относиться к правилам дорожного движения», - сказал эксперт.

Ранее инспекторы ДПС в случае правонарушения, допущенного судьей, могли обращаться с ним как с рядовым водителем, пишет «Коммерсант». Кроме того, вступивший в силу указ сокращает количество причин, по которым можно останавливать подозрительные автомобили. Так, останавливать машины, подходящие под ориентировки, теперь нельзя, отмечает Ura.ru.

В МВД России отмечали, что причиной сокращения с 1 января 2018 года 10 тыс. должностей в ГИБДД России стала передача части полномочий ведомства другим органам исполнительной власти, пишет Газета.ру.